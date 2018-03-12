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Москва, 13.03.2018

Силуанов оценил перспективы курса рубля

«Expert Online» 2018
  • Силуанов оценил перспективы курса рубля
Алексей Павлишак/ТАСС

Антон Силуанов – глава Минфина РФ – считает стабильным текущий курс национальной валюты.

По его мнению, несмотря на то, что сейчас курс рубля плавающий, Центробанк не вмешивается в торги на валютной бирже, передаёт сайт телеканала НТВ.

При этом, как подчеркнул чиновник, основные покупки и основной прирост золотовалютных резервов осуществляется благодаря тому, что Минфин покупает на нефтегазовые доходы американские доллары и другую валюту.

Он также отметил, что его ведомство продолжит закупки валюты.

«Мы видим, что действительно зависимость курса рубля от нефти сократилась, и при продолжении такой политики всё будет в дальнейшем соблюдаться и сохраняться», – резюмировал Силуанов, добавив, что пока нет каких-либо оснований ожидать резких движений курса рубля.

Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) ММВБ, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 мск понедельника снизился на 36,54 копейки, составив 56,6122 рубля.

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