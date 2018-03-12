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Москва, 13.03.2018

Одна из стран Запада намерена создать с РФ зону свободной торговли

«Expert Online» 2018
  • Одна из стран Запада намерена создать с РФ зону свободной торговли
Zuma\TASS

Премьер-министр Новой Зеландии Хасинда Ардерн поддержала намерение министра иностранных дел страны Уинстона Петерса возобновить переговоры с Россией о зоне свободной торговли, сообщает Эксперт Online. По словам премьера, Новая Зеландия должна стремиться к торговле с Россией, несмотря на санкции против Москвы, как это делают другие страны. 

Переговоры с Таможенным союзом России, Белоруссии и Казахстана о создании зоны свободной торговли (ЗСТ) были приостановлены Новой Зеландией в марте 2014 из-за присоединения Крыма к России. 

Поддержка главы Новой Зеландии министра последовала после критики лидера Национальной партии Симона Бриджеса, который назвал Петерса «апологетом России».

Петерс неоднократно выступал за то, чтобы переговоры о зоне свободной торговле с Россией были продолжены. По его мнению, другие страны Запада продолжают успешно торговать с Россией, несмотря на санкции.

Новая Зеландия присоединилась к рестрикциям, которые были введены западными странами против РФ в 2014 году. Однако они носили по большей части символический характер и Москва, в свою очередь, не вводила ответных ограничений в отношении новозеландской продукции. В результате товарооборот между странами вырос в 2017 году на 33%, достигнув уровня 300 млн долл США. При этом прирост в основном шел за счет увеличения поставок сельхозпродукции из Новой Зеландии в Россию. 

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