Средняя эффективная налоговая ставка для крупнейших транснациональных корпораций (ТНК), утверждают Financial Times (FT), сейчас на 9% ниже, чем была до финансового кризиса 2008 года. К такой вольготной жизни для мировых компаний привело десятилетие усилий правительства США по снижению дефицита бюджета и реформированию налоговой системы. Если бы Вашингтон не вел яростную борьбу против фирм, которые недоплачивают налоги, то снижение эффективной ставки, т.е. отношения фактически уплаченной суммы налогов к величине налогооблагаемой базы, было бы еще больше.

«Называйте это большой иронией или лицемерием,- говорит профессор финансов и права Гарвардского университета Михир Десай,- но это или первое или второе».

К выводу о снижении эффективной ставки налогов FT пришли после анализа финансовых документов 10 крупнейших компаний планеты за последние 25 лет. Больше всего выиграли крупнейшие технологические и промышленные компании. В среднем налоговая ставка снизилась для них примерно на 13%. Для медицинских компаний, в секторе потребительских товаров и сырьевом заметного снижения за десять последних лет не произошло, но не произошло и роста налоговой нагрузки.

Особенно заметно снижение эффективной налоговой ставки на примере налога на прибыль, который с 2000 года уменьшился почти на треть: с 34 до 24%. Результаты исследования подчеркивают также тенденцию снижения налоговой нагрузки на корпорации в странах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (OECD), которая возникла после начала финансового кризиса, и повышения ее для потребителей и трудящихся. После 2008 г. власти снизили основные корпоративные налоги, по данным аудиторской компании KPMG, на 5% и одновременно увеличили их на 6% для физических лиц. Причем, у этого процесса, считает профессор экономики и специалист по корпоративным налогам из Оксфордского университета Майкл Деверо, не видно конца. Недавняя налоговая реформа Дональда Трампа, одним из главных пунктов которой является существенное снижение налогов для бизнеса, вероятнее всего, заставит власти других стран устроить нечто вроде соревнования по снижению налогов для крупных корпораций.

Кроме прямого снижения налогов, есть и немало косвенных. Например, упрощение налоговых правил в странах OECD, проведенное за последнее десятилетие, позволило ТНК минимизировать налоговые выплаты. Еврокомиссар по экономике и финансовым вопросам Пьер Московичи, в ведении которого находятся и налоги, соглашается с тем, что каждая страна вправе сама устанавливать ставки по налогам для бизнеса, но он считает, что необходима налоговая реформа в масштабах всей планеты.

«Не следует заблуждаться,- объясняет Московичи,- ставки по главным налогам не приводят к уклонению от уплаты налогов. Их источник - схемы, которые облегчают перевод прибыли».

В последнее время особенно много говорят о переводе прибыли. Причина в том, что при помощи таких схем IT-гиганты значительно уменьшают налоговые выплаты. Особенно недовольны такими компаниями, как Apple, Google и Amazon, в Европе. Суммы налогов на прибыль за границей существенно ниже того, что они платят дома. Причем, грешат этим большинство крупных технологичных компаний.

Постепенно начинают действовать национальные законы по претворению в жизнь состоящего из 15 пунктов плана OECD, призванного сократить уменьшение налогооблагаемой базы и перевод прибыли. По мнению Майкла Деверо, уже в следующем году будут введены новые ограничения на процентные ставки между странами. Это должно привести к резкому сокращению займов между фирмами, которыми часто пользуются ТНК для перевода прибыли из одно государства в другое. Есть и другие меры, но они начнут действовать не сразу.

Разрыв между предполагаемыми налоговыми выплатами и реальными выплатами компаний, которые можно узнать из финансовых документов и транзакций, тоже выросли. В этом виновато несовершенство налогового законодательства, поощряющее американские компании выводить прибыль за границу. К концу 2017 года американские компании держали за рубежом, по данным Института по налогообложению и экономической политике (ITEP), почти 2,6 трлн долларов не облагаемой налогами наличности. В декабре была одобрена налоговая реформа, согласно которой с возвращенных домой денег компании должны уплатить одноразовый налог в размере 15,5%, а налог на прибыль для них снижается с 35 до 21%. Выплаты единовременного налога с возвращенных в Америку денег могут дать американскому бюджету порядка 400 млрд долларов. С другой стороны, он выгоден и для компаний, потому что позволяет им сэкономить полтриллиона долларов.