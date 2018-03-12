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Москва, 13.03.2018

«Деньги будут уплачены»: Порошенко анонсировал взыскание средств с «Газпрома»

«Expert Online» 2018
  • «Деньги будут уплачены»: Порошенко анонсировал взыскание средств с «Газпрома»
AP/TASS

Пётр Порошенко – президент Украины – заявил, что «незалежная» подготовила юридические планы по взысканию средств с «Газпрома» во исполнение решения Стокгольмского арбитража по его транзитному спору с «Нафтогазом.

При этом он напомнил, что Украина выиграла кейс по транзиту и 4,6 млрд долларов.

«Это объём убытка, который российский «Газпром» должен компенсировать Украине», – цитирует Порошенко РИА Новости.

Он также подчеркнул, что «Газпром» тянет с выплатами по решению суда средств в пользу «Нафтогаза». А это, по его мнению, абсолютно бесперспективно.

«Деньги будут уплачены. Более того, почти полмиллиона долларов ежесуточно «Газпром» заплатит санкций за каждый день задержки платежа. Уверяю вас, Украина получит всё до копейки. И мы будем действовать уже в ближайшее время для обеспечения защиты интересов украинского государства», – резюмировал президент «незалежной», добавив, что им даны соответствующие поручения, разработаны юридические планы.

Ранее сообщалось, что Федерика Могерини – глава дипломатии Евросоюза – заявила, что «Газпром» должен полностью выполнять свои обязанности по поставкам газа на Украину.

Напомним, в начале марта «Газпроом» начал процедуру расторжения контрактов на поставку и транзит газа с НАК «Нафтогаз Украины». Данное решение в компании приняли после вынесения решения Cтокгольмского арбитража в пользу украинской стороны.

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