Умер Олег Табаков

В Москве в возрасте 82 лет скончался народный артист СССР Олег Табаков.

В театре Табакова подтвердили смерть режиссёра, передаёт РИА Новости.

Напомним, в ноябре прошлого года артист был госпитализирован из-за резкого ухудшения самочувствия. Всё это время в СМИ периодически появлялась информация, что состояние здоровья Табакова ухудшается. Однако родные актёра, а также в пресс-службе театра эту информацию опровергали.

Несколько дней назад стало известно, что родственники Табакова приглашали в больницу священнослужителя.

Олег Павлович Табаков родился 17 августа 1935 года в Саратове. Советский и российский актёр и режиссёр театра и кино, педагог.

Народный артист СССР (1988). Лауреат Государственных премий СССР (1967) и РФ (1997). Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».

Основатель, художественный руководитель театра под руководством Олега Табакова («Табакерка»). Президент фестиваля документальной мелодрамы «Саратовские страдания». Член Совета по культуре и искусству при Президенте России.

С 2000 года Табаков занимал пост художественного руководителя МXАТ имени А.П. Чеxова, а с 2004 года исполнял и обязанности директора театра.

Еще будучи студентом, Олег Табаков начал сниматься в кино. Вначале это были роли в массовке, но уже в 1956 году ему досталась главная роль в картине «Тугой узел». Поистине народную славу Табаков приобрел после выхода в 1960 году на экраны двух картин подряд: драмы «Люди на мосту» и остросюжетной ленты «Испытательный срок».

В 1973 году он сыграл одну из самых ярких ролей в кино – генерала Шелленберга в ленте «17 мгновений весны». После этой роли артиста начали узнавать за пределами СССР.

Самой же яркой работой в качестве актера дубляжа стала работа над мультфильмом «Трое из Простоквашино». Голосом Табакова заговорил знаменитый кот Матроскин.

Зрители по достоинству также оценили исполнение роли короля Людовика XIII в мюзикле «Д'Артаньян и три мушкетера».

После распада Советского Союза актер продолжал сниматься в кино, регулярно выходил на сцену, но большую часть времени у него отнимало руководство театром и преподавание сценического искусства молодому поколению.