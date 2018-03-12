В Минобороны рассказали о способностях гиперзвуковых ракет «Кинжал» и «Авангард»

Модернизированные истребители-перехватчики, оснащенные гиперзвуковыми ракетами системы «Кинжал», способны поразить авианосцы, эсминцы и крейсеры потенциального противника, рассказал в интервью газете «Красная звезда» замглавы министра обороны РФ Юрий Борисов.

«Это класс высокоточного оружия, которое имеет многофункциональную боевую часть, позволяющую работать как по стационарным, так и по движущимся целям. В частности, авианосцы и корабли класса крейсер, эсминец, фрегат – потенциальные цели для этого оружия» - рассказал представитель Минобороны.

Военный также рассказал, что ведомство уже подписало первые контракты на производство новейших гиперзвуковых ракет с ядерной силовой установкой системы «Авангард».

«Система «Авангард» хорошо испытана. Не без труда она создавалась, потому что температура на поверхности боевого блока достигает двух тысяч градусов. Он действительно летит в плазме. Поэтому проблема управления этим объектом и вопросы защиты стояли очень остро, но решения были найдены», - рассказал Борисов.

Напомним, 1 марта 2018 года Владимир Путин в послании Федеральному Собранию представил новейшие виды вооружения, не имеющие аналогов в мире, среди которых гиперзвуковое оружие системы «Кинжал» и «Авангард».

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