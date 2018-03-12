В ЕС призвали «Газпром» к выполнению обязательств по поставкам газа на Украину

Федерика Могерини – глава дипломатии Евросоюза – заявила, что «Газпром» должен полностью выполнять свои обязанности по поставкам газа на Украину.

По её словам, Еврокомиссиия (ЕК) предпринимает усилия по урегулированию этой ситуации, передаёт «Газета.Ru».

Об этом Могерини сказала на брифинге по итогам встречи с премьер-министром «незалежной» Владимиром Гройсманом. При этом она подчеркнула, что в ЕС обсудили данную ситуацию и считают, что «Газпром» остановивший поставки газа на Украину, по которым была перечислена предоплата, поступил неправомерно.

По мнению Могерини, «Газпром» должен полностью выполнять свои обязательства, а ЕК в лице своего вице-президента Мароша Шефчовича приложет максимум усилий для урегулирования этой ситуации.

Напомним, в начале марта «Газпроом» начал процедуру расторжения контрактов на поставку и транзит газа с НАК «Нафтогаз Украины». По словам зампреда правления «Газпрома» Александра Медведева, компания уже начала обещанную процедуру расторжения контрактов на поставку и транзит газа с НАК «Нафтогаз Украины».

Данное решение в компании приняли после вынесения решения Cтокгольмского арбитража в пользу украинской стороны. Непосредственно после этого в «Газпроме» заявили об инициировании в арбитражном суде расторжения контрактов с «Нафтогазом» на поставку газа на Украину и транзит газа через ее территорию в Европу.

Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 года и феврале 2018 года вынес решения по спорам «Газпрома» и «Нафтогаза» в отношении контрактов на поставку и транзит газа соответственно, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 млрд долларов.

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