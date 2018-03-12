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Москва, 13.03.2018

В Непале разбился пассажирский самолет

«Expert Online» 2018

В столице Непала Катманду, недалеко от  международного аэропорта Трибхуван потерпел крушение самолёт, сообщает Kathmandu Post.

По имеющимся данным, лайнер накренился во время посадки и врезался в футбольное поле возле аэропорта, после чего загорелся. Администрация международного аэропорта Трибхуван в столице Непала полагает, что крушение самолёта произошло из-за технического сбоя на борту.

По предварительной информации, на борту находились 67 пассажиров и 4 члена экипажа. 14 пассажиров выжили и доставлены в больницы, сообщает непальское издание myRepublica. Reuters сообщает о 17 выживших.

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