В Непале разбился пассажирский самолет

В столице Непала Катманду, недалеко от международного аэропорта Трибхуван потерпел крушение самолёт, сообщает Kathmandu Post.

По имеющимся данным, лайнер накренился во время посадки и врезался в футбольное поле возле аэропорта, после чего загорелся. Администрация международного аэропорта Трибхуван в столице Непала полагает, что крушение самолёта произошло из-за технического сбоя на борту.

По предварительной информации, на борту находились 67 пассажиров и 4 члена экипажа. 14 пассажиров выжили и доставлены в больницы, сообщает непальское издание myRepublica. Reuters сообщает о 17 выживших.