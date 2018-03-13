Альтернативный способ получить финансовую помощь: Sale and Leaseback от ОНЛИОН

Эта статья будет полезна тем, кому хоть раз в жизни требовались деньги, и требовались они срочно. Впрочем, если вы в такой ситуации ещё ни разу не оказывались, не спешите переходить по ленте дальше – уверены, вам тоже будет интересно.

Привычный способ

Есть несколько привычных способов, как можно получить деньги когда они нужны здесь и сейчас. Если вы «тёртый калач» и кредитная теория вам известна не понаслышке, переходите сразу к части 2, там мы расскажем об альтернативном варианте получения денежных средств. Да-да, без участия кредитной организации это не только реально, но ещё и просто, понятно, быстро, а главное гарантированно.

Кредит в банке. Перед тем, как выдать кредит, организация проверяет вашу платежеспособность. Если в итоге займ одобрили, считайте, что вам повезло.

МФО. Множество недобросовестных организаций, работающих на рынке, зачастую маскируются под МФО, что ещё до этапа обращения наводит на плохие мысли. Если всё же подойти к вопросу обстоятельно и найти организацию, действительно подконтрольную ЦБ, проценты по кредиту будут «кусаться». Это обусловлено высоким процентом невыплат от заёмщиков – кредитное учреждение вынуждено компенсировать свои риски и убытки за счёт ответственных плательщиков – т.е. за ваш счёт.

Ломбарды. Простой принцип: заложил драгоценность – получил деньги, но есть и свои минусы. Ценность изделия с художественной стороны, как и многие другие нюансы, на оценку не влияет. Кроме того, есть ограничения по сроку выкупа и возможность оплаты частями.

Друзья. Способ хороший и проверенный, но не всегда удобный. Особенно, когда речь идёт о крупных суммах. Расписку в получении средств придётся заверять нотариально и стоит это не дёшево. Кроме того, дружба-дружбой, но человек понимает, что если он положит накопления на депозит, вместо того, чтобы дать вам, он получит процент и приумножит свой капитал. Не говоря о том, что одалживая деньги, всегда есть риск, что их придётся возвращать с затруднениями - не каждый друг решится на такое.

Альтернативный способ и его особенности

Сделки по технологии Sale and Leaseback уже давно получили широкое распространение на западе. Продажа недвижимости или дорогостоящего оборудования, с последующей арендой объекта до момента выкупа, стала оптимальным бизнес-решением для многих компаний. Получив средства, фирмы могли развивать новые направления или реализовывать новые проекты, не теряя при этом площадей или ресурсов.

Особенный виток развития технология получила в кризис 2008 года: сделки в формате Sale and Leaseback составили 13% от общего объема продаж коммерческой недвижимости в Европе. Возможно, технология так и осталась бы только бизнес-инструментом, если бы не уникальный проект в России, который адаптировал её формат для людей, которым требуется финансовая поддержка.

Сервис ОНЛИОН, работающий по принципу Sale and Leaseback, позволяет обычным людям использовать домашнюю технику и электронику в качестве актива для решения острых финансовых вопросов. Аналогично бизнес-модели, принцип аренды объектов, представляющих материальную ценность, позволяет заказчику услуги пользоваться проданным имуществом, с возможностью выкупа к моменту решения проблемной ситуации.

Проще говоря, ваш телевизор, ноутбук, планшет и смартфон, это скрытый капитал, а ONLION позволяет вам его использовать в наличной форме. Ваши вещи оцениваются по рыночной стоимости с поправкой на возможные риски (порча, утеря) и амортизацию, далее, согласно договору, вы передаёте право владения техникой, но продолжаете ей пользоваться на основании аренды. Выплатив стоимость, на которую было оценено имущество, договор считается исполненным и право собственника возвращается владельцу – т.е. вам.

Благодаря тому, что принцип работы сервиса прозрачен и прост, для проведения операции по оценке вещей и выдаче денег по заявке клиента, требуется порядка 2–3-х часов. Взаимодействие с заказчиком происходит онлайн, что позволяет оформить сделку максимально оперативно. Фотографии техники можно отправить любым удобным способом: электронная почта, через мессенджеры Whatsapp, Viber или Telegram.

Сумма, которую вы получите на руки, зависит от оценки вашей техники, аренда в месяц составит порядка 7,5% , что выйдет существенно дешевле МФО. Срок, на который можно заключить договор – от 1 до 3-х лет, при этом исполнить сделку по выкупу можно в любой момент.

Заключительнаяn часть

Сейчас можно уверенно сказать, что данный опыт адаптации бизнес-технологии Sale and Leaseback для потребительских целей представляет собой выгодную альтернативу кредитам и даёт потребителю высокий потенциал финансовых возможностей.

Мощным импульсом для конкурентного преимущества ОНЛИОН на рынке стал льготный период, действующий при выкупе техники в течение 30 дней.При соблюдении данного условия, клиентам сервиса платить аренду имущества не нужно, есть лишь комиссия в размере 1% за оформление сделки, что ставит к-продукт ONLION в один ряд с таким финансовым инструментом, как кредитные карты с беспроцентным периодом по займу, являясь при этом альтернативной системой имущественно-денежных отношений.

Подобный сервис открывает поистине уникальные возможности для решения материальных проблем как для гражданских лиц, так и для частных предпринимателей и позволяет получить гарантированную финансовую помощь.