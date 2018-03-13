Альтернативный способ получить финансовую помощь: Sale and Leaseback от ОНЛИОН

Эта статья будет полезна тем, кому хоть раз в жизни требовались деньги, и требовались они срочно. Впрочем, если вы в такой ситуации ещё ни разу не оказывались, не спешите переходить по ленте дальше – уверены, вам тоже будет интересно.
Привычный способ
Есть несколько привычных способов, как можно получить деньги когда они нужны здесь и сейчас. Если вы «тёртый калач» и кредитная теория вам известна не понаслышке, переходите сразу к части 2, там мы расскажем об альтернативном варианте получения денежных средств. Да-да, без участия кредитной организации это не только реально, но ещё и просто, понятно, быстро, а главное гарантированно.
- Кредит в банке. Перед тем, как выдать кредит, организация проверяет вашу платежеспособность. Если в итоге займ одобрили, считайте, что вам повезло.
- МФО. Множество недобросовестных организаций, работающих на рынке, зачастую маскируются под МФО, что ещё до этапа обращения наводит на плохие мысли. Если всё же подойти к вопросу обстоятельно и найти организацию, действительно подконтрольную ЦБ, проценты по кредиту будут «кусаться». Это обусловлено высоким процентом невыплат от заёмщиков – кредитное учреждение вынуждено компенсировать свои риски и убытки за счёт ответственных плательщиков – т.е. за ваш счёт.
- Ломбарды. Простой принцип: заложил драгоценность – получил деньги, но есть и свои минусы. Ценность изделия с художественной стороны, как и многие другие нюансы, на оценку не влияет. Кроме того, есть ограничения по сроку выкупа и возможность оплаты частями.
- Друзья. Способ хороший и проверенный, но не всегда удобный. Особенно, когда речь идёт о крупных суммах. Расписку в получении средств придётся заверять нотариально и стоит это не дёшево. Кроме того, дружба-дружбой, но человек понимает, что если он положит накопления на депозит, вместо того, чтобы дать вам, он получит процент и приумножит свой капитал. Не говоря о том, что одалживая деньги, всегда есть риск, что их придётся возвращать с затруднениями - не каждый друг решится на такое.
Альтернативный способ и его особенности
Сделки по технологии Sale and Leaseback уже давно получили широкое распространение на западе. Продажа недвижимости или дорогостоящего оборудования, с последующей арендой объекта до момента выкупа, стала оптимальным бизнес-решением для многих компаний. Получив средства, фирмы могли развивать новые направления или реализовывать новые проекты, не теряя при этом площадей или ресурсов.
Особенный виток развития технология получила в кризис 2008 года: сделки в формате Sale and Leaseback составили 13% от общего объема продаж коммерческой недвижимости в Европе. Возможно, технология так и осталась бы только бизнес-инструментом, если бы не уникальный проект в России, который адаптировал её формат для людей, которым требуется финансовая поддержка.
Сервис ОНЛИОН, работающий по принципу Sale and Leaseback, позволяет обычным людям использовать домашнюю технику и электронику в качестве актива для решения острых финансовых вопросов. Аналогично бизнес-модели, принцип аренды объектов, представляющих материальную ценность, позволяет заказчику услуги пользоваться проданным имуществом, с возможностью выкупа к моменту решения проблемной ситуации.
Проще говоря, ваш телевизор, ноутбук, планшет и смартфон, это скрытый капитал, а ONLION позволяет вам его использовать в наличной форме. Ваши вещи оцениваются по рыночной стоимости с поправкой на возможные риски (порча, утеря) и амортизацию, далее, согласно договору, вы передаёте право владения техникой, но продолжаете ей пользоваться на основании аренды. Выплатив стоимость, на которую было оценено имущество, договор считается исполненным и право собственника возвращается владельцу – т.е. вам.
Благодаря тому, что принцип работы сервиса прозрачен и прост, для проведения операции по оценке вещей и выдаче денег по заявке клиента, требуется порядка 2–3-х часов. Взаимодействие с заказчиком происходит онлайн, что позволяет оформить сделку максимально оперативно. Фотографии техники можно отправить любым удобным способом: электронная почта, через мессенджеры Whatsapp, Viber или Telegram.
Сумма, которую вы получите на руки, зависит от оценки вашей техники, аренда в месяц составит порядка 7,5% , что выйдет существенно дешевле МФО. Срок, на который можно заключить договор – от 1 до 3-х лет, при этом исполнить сделку по выкупу можно в любой момент.
Заключительнаяn часть
Сейчас можно уверенно сказать, что данный опыт адаптации бизнес-технологии Sale and Leaseback для потребительских целей представляет собой выгодную альтернативу кредитам и даёт потребителю высокий потенциал финансовых возможностей.
Мощным импульсом для конкурентного преимущества ОНЛИОН на рынке стал льготный период, действующий при выкупе техники в течение 30 дней.При соблюдении данного условия, клиентам сервиса платить аренду имущества не нужно, есть лишь комиссия в размере 1% за оформление сделки, что ставит к-продукт ONLION в один ряд с таким финансовым инструментом, как кредитные карты с беспроцентным периодом по займу, являясь при этом альтернативной системой имущественно-денежных отношений.
Подобный сервис открывает поистине уникальные возможности для решения материальных проблем как для гражданских лиц, так и для частных предпринимателей и позволяет получить гарантированную финансовую помощь.