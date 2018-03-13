Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Москва, 14.03.2018

Эксперты составили рейтинг напитков, сжигающих жир

«Expert Online» 2018

Специалисты, работающие в области диетологии, составили список напитков, помогающих человеку избавиться от лишних килограммов.

Лидером рейтинга стал свежевыжатый овощной сок, который лучше всего употреблять перед приёмом пищи. При этом выпить его следует в течении 15 минут, после приготовления. Как считают эксперты, это позволит утолить чувство голода, тем самым избежав переедания и потребления лишних калорий, передаёт сетевое издание «ВладТайм».

На второе место специалисты поставили лимонную воду. Этот напиток не только приятный на вкус, но и очень полезный – он очищает печень и помогает ей значительно лучше усваивать жиры. В особенности те, которые откладываются в области живота.

Почётное третье место досталось белому чаю, обладающему активным жиросжигающим и тонизирующим свойствами. Его уникальность заключается в том, что он способен не просто сжигать жировую ткань, но и препятствует её возобновлению.

В ТОП-6 полезных для здоровья и сжигающих жир напитков также вошли настой из артишоков, клюквенный сок и имбирный чай.

Ранее сообщалось, что учёные установили, что является основной причиной слабоумия. Изучив около 60 тыс. случаев ранней деменции, исследователи пришли к выводу, что основная причина слабоумия – употребление алкогольных напитков.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    «ДПМ на модернизацию: проблемы, необходимость, вызовы»

    20 февраля 2018 года состоялся круглый стол на тему «ДПМ на модернизацию: проблемы, необходимость, вызовы». Организаторы: «Эксперт» совместно с Агентством стратегических инициатив и с секцией по законодательному регулированию энергоэффективности и энергосбережения Экспертного совета Комитета Государственной Думы по энергетики.

    Выигрывает тот, кто знает!

    ​Вся информация в одном месте!

    «ШИНЫ, РТИ и КАУЧУКИ- 2018»

    ​С 24 по 27 апреля соберутся наиболее успешные игроки рынка производства резинотехнических изделий, каучуков, а также шинной промышленности.
    Реклама

    TOP

    1. На Западе появились трезвые оценки послания Путина
      На Западе появились трезвые оценки послания Путина
    2. Курс доллара посыпался: для этого есть три новые причины
      Курс доллара посыпался: для этого есть три новые причины
    3. Эксперты рассказали, в каком случае Европа может отказаться от «Северного потока-2» в пользу СПГ из США
      Эксперты рассказали, в каком случае Европа может отказаться от «Северного потока-2» в пользу СПГ из США