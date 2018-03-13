Эксперты составили рейтинг напитков, сжигающих жир

Специалисты, работающие в области диетологии, составили список напитков, помогающих человеку избавиться от лишних килограммов.

Лидером рейтинга стал свежевыжатый овощной сок, который лучше всего употреблять перед приёмом пищи. При этом выпить его следует в течении 15 минут, после приготовления. Как считают эксперты, это позволит утолить чувство голода, тем самым избежав переедания и потребления лишних калорий, передаёт сетевое издание «ВладТайм».

На второе место специалисты поставили лимонную воду. Этот напиток не только приятный на вкус, но и очень полезный – он очищает печень и помогает ей значительно лучше усваивать жиры. В особенности те, которые откладываются в области живота.

Почётное третье место досталось белому чаю, обладающему активным жиросжигающим и тонизирующим свойствами. Его уникальность заключается в том, что он способен не просто сжигать жировую ткань, но и препятствует её возобновлению.

В ТОП-6 полезных для здоровья и сжигающих жир напитков также вошли настой из артишоков, клюквенный сок и имбирный чай.

Ранее сообщалось, что учёные установили, что является основной причиной слабоумия. Изучив около 60 тыс. случаев ранней деменции, исследователи пришли к выводу, что основная причина слабоумия – употребление алкогольных напитков.