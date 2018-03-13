Как меняется курс Bitcoin

В конце первой декады марта 2018 года курс биткойна за два дня упал с $10 тыс. до $8 тыс., то есть на 20%. В течение нескольких последующих дней он подрос и стал колебаться в этом коридоре.

Вместе с биткойном подешевели и другие криптовалюты. Рынок подвержен множеству факторов, одни из которых активизируют продажи, другие способствуют увеличению спроса. Важнейшую роль среди этих факторов играют действия властей разных стран по регулированию криптовалютной сферы. Например, Народный банк Китая заявил о том, что он не признает криптовалюты в качестве платежного средства и предупредил об их возможном негативном влиянии на финансовый рынок. Тем не менее, министерство финансов Германии с марта 2018 года признало биткойн законным платежным средством вслед за японскими властями, которые сделали это весной 2017 года, о чем подтверждает график биткоина.

Кроме того, власти Китая, где все еще сконцентрирована майнинговая индустрия, заявили о намерении запретить майнинг биткойнов из-за опасений относительно чрезмерного потребления электрической энергии. Однако еврокомиссар по вопросам цифровой экономики и общества Мария Габриэль заявила, что на территории Евросоюза майнинг криптовалют не запрещен и должен отвечать лишь стандартам потребления электрической энергии.

Обвал биткойна 7 марта 2018 года участники рынка связывают с сообщениями о вероятном взломе криптовалютной биржи Binance. Что касается стремительного падения курса биткойна более чем на 50% в январе-феврале 2018 года, многие аналитики считают его главной причиной продажу 35 841 биткойнов и 34 008 монет биткойн кеш общей стоимостью $406,6 млн, которые принадлежали обанкротившейся криптовалютной бирже MtGox. Глава попечительского совета этой биржи Нобуаки Кобаяши в течение 2018 года намерен продать еще 166 000 биткойнов для удовлетворения претензий кредиторов, которые хотят получить компенсацию в иенах. Однако точные сроки предстоящей продажи остаются неизвестными, а некоторые кредиторы выразили готовность получить компенсацию в биткойнах, что означает уменьшение предложения данной криптовалюты на рынке.

Аналитики инвестиционного банка Goldman Sachs предупредили клиентов, что если цена биткойна не удержится на уровне краткосрочной поддержки $9210, то она с высокой вероятностью рухнет ниже февральского минимума $5922. Ранее представители Goldman Sachs выразили мнение, что после коррекции, произошедшей в январе-феврале 2018 года, большинство криптовалют в их нынешнем виде «не выживет» подобно тому, как многие проекты, ставшие «первопроходцами» в интернете, не смогли пережить крах рынка в 1990-х годах.