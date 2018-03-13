Медики рассказали, чем опасен Wi-Fi

Беспроводной Интернет (Wi-Fi) – опасен для здоровья. К такому выводу пришли учёные и медики разных стран мира. Их выводы собрали воедино и опубликовали журналисты газеты «Комсомольская правда».

Согласно последним исследованиям, существует пять потенциальных опасностей беспроводной связи. Первая – заключается в том, что радиочастотное излучение Wi-Fi может препятствовать нормальному развитию клеток, особенно у плода.

В частности, ученые одного из британских университетов доказали, что излучение, исходящее от мобильных устройств c включённым Wi-Fi, влияет на растущие ткани. К слову это касается не только эмбрионов, но также детей и подростков. Именно дети из-за растущего организма больше всего подвержены риску.

Вторая опасность Wi-Fi – чрезмерное пользование беспроводными сетями вызывает бессонницу. Дело в том, что люди, которые подвергаются воздействию электромагнитного излучения, чувствуют себя намного хуже. А отсутствие полноценного сна может нанести серьезный ущерб здоровью. К такому мнению пришли канадские медики.

Кроме того, из-за постоянного влияния Wi-Fi активность мозга снижается, в результате чего могут возникать проблемы с концентрацией или потерей памяти. Эта третья опасность беспроводной связи, подтверждённая исследованием американских ученых, установивших, что между использованием гаджетов и развитием нейродегенеративных заболеваний, существует определённая взаимосвязь.

Серьёзное влияние беспроводной Интернет оказывает и на репродуктивную функцию мужчин. Эта четвертая опасность Wi-Fi. К такому заключению пришла группа специалистов из Центра репродуктивной медицины в Кордове, которая исследовала образцы семени 29 здоровых мужчин. При этом отмечается, что во время эксперимента испытуемые держали на коленях ноутбуки с подключенным Wi-Fi. Замеры показали, что через 3-4 часа 25% их сперматозоидов потеряли способность передвигаться.

И наконец, пятая опасность, которая грозит всем без исключения пользователям беспроводных сетей. Регулярное, многочасовое «сидение» в Интернете при помощи Wi-Fi может привести к развитию онкологических заболеваний.

Об этом на страницах популярного научного журнала Electromagnetic Biology & Medicine заявили учёные из США. Они доказали, что магнитные излучения, исходящие от беспроводных устройств, вызывают дисбаланс в организме человека и искусственно создают окислительный процесс, который в свою очередь способствует возникновению раковых клеток в теле человека.

Ранее сообщалось, что новые iPhone вынуждают своих обладателей-хипстеров массово избавляться от бороды. Причина: волосы постоянно попадают в щель между дисплеем и металлической окантовкой «умного гаджета», а это больно и вызывает дискомфорт у некоторых пользователей «яблочных» гаджетов.