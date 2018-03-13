ОЭСР понизила прогноз роста ВВП РФ на 2018 год

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) понизила прогноз роста реального ВВП России на текущий год на 0,1 процентного пункта (п.п.) по сравнению с ноябрьской оценкой – до 1,8%.

Согласно промежуточному экономическому прогнозу организации, оценка на 2019 год не изменилась – рост на 1,5%, передаёт «Прайм».

По данным агентства, ОЭСР повысила прогноз роста мирового реального ВВП на текущий год по сравнению с ноябрьской оценкой на 0,2 п.п. – до 3,9%. Оценка на 2019 год улучшена на 0,3 п.п., также до 3,9%.

Отмечается, что это самый сильный результат с 2011 года. Подчёркивая рост промышленного производства, инвестиций и торговли, организация выделяет положительные сюрпризы в росте экономики в еврозоне, Китае, Турции и Бразилии.

Кроме того, в ОЭСР уверены, что мировая экономика продолжит укрепляться в течение двух следующих лет. При этом ожидается, что рост в США, Германии, Франции, Мексике, Турции, Южной Африке будет значительно более сильным, чем предполагалось ранее.

ОЭСР также повысила на 0,2 п.п. по сравнению с ноябрьской оценкой прогнозы роста реального ВВП еврозоны, в которую в настоящее время входят 19 стран Евросоюза. Оценка на 2018 год улучшена до 2,3%, а на 2019 год – до 2,1%. Таким образом, рост ВВП еврозоны будет замедляться в ближайшие годы, так как за 2017 год показатель прибавил 2,5%.

Организация повысила по сравнению с ноябрьской оценкой на 0,4 п.п. прогноз роста реального ВВП США на текущий год – до 2,9%. Прогноз на следующий год повышен ещё сильнее – на 0,7 п.п., до 2,8%.

ОЭСР, в частности, отмечает снижение налогов в США, уточняя, что все вместе взятые новые фискальные меры США могут добавить 0,5-0,75 п.п к росту ВВП США как в нынешнем, так и в следующем годах.