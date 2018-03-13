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Москва, 14.03.2018

Посол Великобритании вызван в МИД РФ

«Expert Online» 2018

Лори Бристоу – посол Великобритании в Москве – вызван в МИД РФ.

Это связано с ультиматумом, который накануне предъявила России британский премьер Тереза Мэй, передаёт агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства РФ.

Напомним, 12 марта премьер-министр Соединенного Королевства назвала нашу страну виновной в отравлении в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Позже она выдвинула Кремлю ультиматум, потребовав пояснить, как вещество, которым отравили предателя Скрипаля попал в Великобританию.

При этом Мэй подчеркнула, что если ответ не будет получен до вечера 13 марта, то нашу страну ждут серьезные ответные меры, о которых она объявит 14 марта.

Однако не дожидаясь вечера, глава МИД РФ Сергей Лавров уже дал ответ британским властям, заявив, что Москва не будет давать объяснения Лондону по этому делу до тех пор, пока Великобритания не выполнит свои обязательства в рамках конвенции о запрещении химического оружия и не обеспечит доступа к веществу, которым были отравлены перебежчик и его дочь.

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