Названы самые высокооплачиваемые профессии в России

В Росстате определили самые высокооплачиваемые профессии в России. На первом месте оказались финансисты и страховщики. Их ежемесячный доход оценивается почти в 150 тысяч рублей.

Второе место рейтинга заняли нефтяники со средней зарплатой в 142 тысячи рублей, третье — у тех, кто превращает уже добытую нефть в нефтепродукты. Они получают 141 тысячу 700 рублей.Также в пятерку высокооплачиваемых профессий вошли космонавты и авиаторы (108 тысяч рублей) и ученые (100 тысяч рублей).

Кроме того, чиновники установили, представители каких профессий чаще всего сталкиваются с задержками зарплаты. Чаще всего сталкиваться с этой проблемой приходится тем, кто производит изделия из металла, строителям и транспортникам.

Новости России: Минтруд объяснил существенное повышение зарплат бюджетников