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Москва, 14.03.2018

Названы самые высокооплачиваемые профессии в России

«Expert Online» 2018

В Росстате определили самые высокооплачиваемые профессии в России. На первом месте оказались финансисты и страховщики. Их ежемесячный доход оценивается почти в 150 тысяч рублей.

Второе место рейтинга заняли нефтяники со средней зарплатой в 142 тысячи рублей, третье — у тех, кто превращает уже добытую нефть в нефтепродукты. Они получают 141 тысячу 700 рублей.Также в пятерку высокооплачиваемых профессий вошли космонавты и авиаторы (108 тысяч рублей) и ученые (100 тысяч рублей). 

Кроме того, чиновники установили, представители каких профессий чаще всего сталкиваются с задержками зарплаты. Чаще всего сталкиваться с этой проблемой приходится тем, кто производит изделия из металла, строителям и транспортникам.

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