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Москва, 14.03.2018

Путин назвал главную угрозу для развития России

«Expert Online» 2018

Глава РФ Владимир Путин назвал основную угрозу, которая тормозит развитие нашей страны.

По его мнению, это коррупция. Об этом российский президент сказал в ходе совещания по социально-экономическому развитию Дагестана, передаёт РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что это не только беда Дагестана.

«Мы сегодня тоже вспоминали об этом. Вся страна об этом знает. С этим сталкиваются регионы на востоке, западе, севере, юге России. Есть такая проблема в стране. И Дагестан эта проблема тоже не обошла стороной», – резюмировал Путин, добавив, что у республики есть все возможности для выхода на новый уровень развития.

Напомним, 13 марта президент России Владимир Путин за несколько дней до выборов прибыл с рабочим визитом в Дагестан. В Махачкале глава государства планирует провести встречу с представителями общественности республики, а также совещание по вопросам социально-экономического развития Дагестана.

Ранее сообщалось, что в феврале 2018 года в Дагестане были арестованы сразу несколько высокопоставленных чиновников. Среди них и.о. главы Кабина Дагестана Абдусамад Гамидов, два его зама — Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, а также бывший заместитель министра образования республики Шахабас Шахов и мэр Махачкалы Муса Мусаев.

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