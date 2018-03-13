Путин назвал главную угрозу для развития России

Глава РФ Владимир Путин назвал основную угрозу, которая тормозит развитие нашей страны.

По его мнению, это коррупция. Об этом российский президент сказал в ходе совещания по социально-экономическому развитию Дагестана, передаёт РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что это не только беда Дагестана.

«Мы сегодня тоже вспоминали об этом. Вся страна об этом знает. С этим сталкиваются регионы на востоке, западе, севере, юге России. Есть такая проблема в стране. И Дагестан эта проблема тоже не обошла стороной», – резюмировал Путин, добавив, что у республики есть все возможности для выхода на новый уровень развития.

Напомним, 13 марта президент России Владимир Путин за несколько дней до выборов прибыл с рабочим визитом в Дагестан. В Махачкале глава государства планирует провести встречу с представителями общественности республики, а также совещание по вопросам социально-экономического развития Дагестана.

Ранее сообщалось, что в феврале 2018 года в Дагестане были арестованы сразу несколько высокопоставленных чиновников. Среди них и.о. главы Кабина Дагестана Абдусамад Гамидов, два его зама — Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, а также бывший заместитель министра образования республики Шахабас Шахов и мэр Махачкалы Муса Мусаев.



