Рубль от нефти недалеко падает

Как заявил министр финансов РФ Антона Силуанова, на сегодняшний день курс рубля стабилен и не требует вмешательства регулятора, более того, «зависимость курса рубля от нефти сократилась» и так же будет и в дальнейшем. Но, возможно, все не так однозначно

ОФЗ вместо нефти

Как заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов, текущий курс национальной валюты является стабильным. При этом, подчеркнул он, несмотря на то, что сейчас курс рубля плавающий, Центробанк не вмешивается в торги на валютной бирже. Основные же покупки и прирост золотовалютных резервов осуществляются благодаря тому, что Минфин покупает на нефтегазовые доходы американские доллары и другую валюту.

Он также отметил, что его ведомство продолжит закупки валюты. «Мы видим, что действительно зависимость курса рубля от нефти сократилась, и при продолжении такой политики всё будет в дальнейшем соблюдаться и сохраняться», — резюмировал Силуанов, добавив, что пока нет каких-либо оснований ожидать резких движений курса рубля.

Если зависимость рубля от нефти сократилась, то возникает логичный вопрос — что теперь оказывает на рубль наибольшее влияние? По всей видимости, говорит аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко, речь идет о зависимости нацвалюты от инвестиций зарубежных игроков в отечественный госдолг, которая действительно существенно выросла за последние пару лет. Но является ли это поводом для гордости? Скорее нет, чем да, полагает эксперт: российские ОФЗ считаются рискованными активами и привлекают соответствующую публику, готовую как пойти на большие убытки по сравнению со стабильными инструментами ради сопоставимой прибыли, так и максимально быстро закрыть позиции и вывести свой капитал, если появляется угроза.

Сейчас на долю зарубежных игроков приходится порядка трети инвестиций в ОФЗ, из-за чего массовый уход иностранцев с рынка может крепко ударить по рублю и не только. Поводов переживать о таком сценарии нисколько не меньше, чем причин беспокоиться за падение нефтяных котировок, говорит Михаил Мащенко. Постоянная угроза санкций, в том числе и запрещающих покупку отечественного госдолга, снижение доходности самих бумаг за счет уменьшения разницы в процентных ставках ФРС США и ЦБ РФ и т. д.

В данный момент против рубля играют планы Белого дома ввести новые ограничения в отношении Москвы: конкретики пока нет, но инвесторы готовятся к самому худшему — запрету на сделки с ОФЗ. Поддержку валюте оказывает снижение геополитической напряженности, а именно желание Дональда Трампа встретиться с лидером КНДР и наладить дипломатические отношения. Благодаря этому у инвесторов вновь проснулся аппетит к риску, из-за чего нефтяные цены вновь ожили, что, разумеется, позитивно сказалось на курсе рубля.

В обозримой перспективе, ожидает Михаил Мащенко, в отсутствие сюрпризов, особого падения или роста курса ожидать не стоит, так как причин для увеличения волатильности сырьевых цен также нет. При этом угроза санкций и возможное увеличение ставки ФРС США 21 марта в совокупности со снижением ключевой ставки 23 марта ЦБ РФ вряд ли скажутся на котировках положительно. Без существенного позитива курс с наибольшей вероятностью продолжит плавное движение к уровню 57 рублей за доллар к концу марта и отметкам 58,86 рублей за доллар к началу лета.

Если посмотреть на годовой график колебаний доллара в паре с рублем, видно, что основные торги с марта 2017 по март 2018 года проходят в диапазоне 55,70-59,70 руб., отмечает старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова. Это всего 4 рубля, или 7% колебаний в обе стороны. Для сырьевой валюты развивающейся экономики такие отклонения оцениваются как весьма средние, поскольку «россиянин» обычно более волатилен.

Поэтому оценка Антоном Силуановым рубля как «стабильной» сейчас валюты является вполне объяснимой. Скорее всего, до конца марта-начала апреля такая расстановка сил в паре доллар/рубль сохранится без изменений, а затем рубль начнет плавно слабеть, что хорошо будет видно к началу лета. Ориентиром является закрепление доллара над отметкой 58 руб., прогнозирует аналитик.

Устойчивая связка

Поверить в то, что ЦБ не проводит интервенций на валютном рынке, можно, говорит генеральный директор инвестиционной компании «Харитонов капитал» Максим Харитонов. Но закупка Минфином валюты в резервы в течение короткого времени на несколько миллиардов долларов является как раз ничем иным, как мощной интервенцией. По словам Максима Харитонова, она выполняет одновременно две функции: наполняет Фонд национального благосостояния и сдерживает курс рубля от дальнейшего укрепления, дает импульс роста доллару.

Делается это достаточно осторожно, чтобы не вызвать резкий рост курса доллара, но видно, что эти покупки сформировали мощную поддержку в районе 56 рублей за доллар и он готовится вырасти, как только объем покупок станет чуть больше и перевесит: напряжение во время выборов или после будет хорошим поводом для этого. С точки зрения мелкого инвестора, покупка доллара ниже 60 рублей все еще является выгодной с точки зрения формирования сбережений на долгосрочную перспективу: доллар на отрезках в 10-15 лет показывает доходность, обгоняющую и недвижимость, и некоторые самодельные портфельные стратегии на фондовом рынке.

Доллар или бивалютная корзина позволяет накопить на крупную покупку, недвижимость или автомобиль, правда, если у вас надежный банк, который не потеряет лицензию, пока вы копите. Полагаю, говорит эксперт, учитывая слабый экономический рост в России (ВВП растет всего на 1-1.5% в год, и это по данным Росстата, а реальная цифра скорее находится ближе к нулю), вероятность очередной девальвации курса рубля в течение следующих 5 лет довольно высока, особенно, если на рынке нефти будут сильные движения. Они могут быть спровоцированы отменой соглашения OPEC о сокращении добычи или просто постепенным увеличением объема добычи со стороны американских сланцевиков.

Даже в течение недели можно ожидать снижения цены барреля Brent до 58-60 долларов, а это будет означать курс 59-61 рубль за доллар, ожидает Максим Харитонов, не соглашаясь, таким образом, с утверждением, что курс рубля больше не коррелирует свое движение с нефтяными ценами. Просто сейчас нефтяные цены не давят на рубль, как было двумя годами ранее, а тянут его вверх, о чем косвенно свидетельствуют те же валютные интервенции Минфина. Но фактор ОФЗ, действительно, является важным дополнением к этой привычной связке.

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