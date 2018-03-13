Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Москва, 14.03.2018

Силуанов назвал равновесную цену на нефть для российского бюджета

«Expert Online» 2018

Антон Силуанов – глава Минфина РФ – заявил, что равновесная цена «чёрного золота» для российского бюджета в 2018 году составляет около 60 долларов за баррель.

По его словам, сейчас ведомство ставит задачу к 2019 году достичь сбалансированности бюджета на первичном уровне при цене на нефть марки Brent в 40 долларов за баррель, передаёт РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что даже если стоимость нефтяных контрактов рухнет до 40 долларов, то «мы этого не почувствуем, просто будем меньше откладывать ресурсы в резервы».

Ранее сообщалось, что накануне Антон Силуанов, оценив перспективы рубля, назвал текущий курс национальной валюты – стабильным. По его мнению, пока нет каких-либо оснований ожидать резких движений курса рубля.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    «ДПМ на модернизацию: проблемы, необходимость, вызовы»

    20 февраля 2018 года состоялся круглый стол на тему «ДПМ на модернизацию: проблемы, необходимость, вызовы». Организаторы: «Эксперт» совместно с Агентством стратегических инициатив и с секцией по законодательному регулированию энергоэффективности и энергосбережения Экспертного совета Комитета Государственной Думы по энергетики.

    Выигрывает тот, кто знает!

    ​Вся информация в одном месте!

    «ШИНЫ, РТИ и КАУЧУКИ- 2018»

    ​С 24 по 27 апреля соберутся наиболее успешные игроки рынка производства резинотехнических изделий, каучуков, а также шинной промышленности.
    Реклама

    TOP

    1. На Западе появились трезвые оценки послания Путина
      На Западе появились трезвые оценки послания Путина
    2. Курс доллара посыпался: для этого есть три новые причины
      Курс доллара посыпался: для этого есть три новые причины
    3. Эксперты рассказали, в каком случае Европа может отказаться от «Северного потока-2» в пользу СПГ из США
      Эксперты рассказали, в каком случае Европа может отказаться от «Северного потока-2» в пользу СПГ из США