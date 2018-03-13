Силуанов назвал равновесную цену на нефть для российского бюджета

Антон Силуанов – глава Минфина РФ – заявил, что равновесная цена «чёрного золота» для российского бюджета в 2018 году составляет около 60 долларов за баррель.

По его словам, сейчас ведомство ставит задачу к 2019 году достичь сбалансированности бюджета на первичном уровне при цене на нефть марки Brent в 40 долларов за баррель, передаёт РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что даже если стоимость нефтяных контрактов рухнет до 40 долларов, то «мы этого не почувствуем, просто будем меньше откладывать ресурсы в резервы».

Ранее сообщалось, что накануне Антон Силуанов, оценив перспективы рубля, назвал текущий курс национальной валюты – стабильным. По его мнению, пока нет каких-либо оснований ожидать резких движений курса рубля.