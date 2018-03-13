Генштаб РФ: если США ударят по Дамаску, мы ответим

Валерий Герасимов - начальник Генштаба РФ - заявил во вторник, что российские военные примут ответные меры, если какая-либо сторона нанесет удар по Дамаску.

"В случае возникновения угрозы жизни нашим военнослужащим Вооруженные Силы России примут ответные меры воздействия как по ракетам, так и носителям, которые их будут применять", - отметил Герасимов и добавил, что США намерены обвинить правительственные силы Сирии в применении химического оружия.

"В качестве ответной меры Вашингтон планирует нанести ракетно-бомбовый удар по правительственным кварталам Дамаска", - подчеркнул Герасимов.



"В Дамаске в учреждениях и на объектах Минобороны Сирии находятся российские военные советники, представители Центра примирения враждующих сторон и военнослужащие военной полиции", - пояснил начальник Генштаба.



"У нас имеется достоверная информация о подготовке боевиками инсценировки применения правительственными войсками химического оружия против мирного населения. Это подтверждается обнаружением лаборатории по производству химического оружия в освобожденном от террористов населенном пункте Афтрис. В нескольких районах Восточной Гуты собрана массовка из привезенных из других районов женщин, детей и стариков, которым предстоит изображать жертв химического инцидента. Там уже находятся активисты "белых касок" и съемочные группы с аппаратурой спутниковой видеотрансляции", - сказал он.

"Это подтверждается обнаружением лаборатории по производству химического оружия в освобожденном от террористов населенном пункте Афтрис", - добавил Герасимов.

Как сообщалось ранее, незаконные вооруженные формирования ведут минометные обстрелы не только позиций сирийских правительственных войск, но и жилых кварталов Дамаска и его пригородов.

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