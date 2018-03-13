Савченко могут обвинить в подготовке военного переворота на Украине

Депутата Верховной Рады, героя Украины Надежду Савченко могут обвинить в подготовке военного переворота.

По данным интернет-издания «Страна.ua», которое ссылается на свои источники в силовых структурах «незалежной», в самое ближайшее время местными правоохранителями будут озвучены подробности по делу Владимира Рубана.

Однако, как утверждают собеседники издания, он является не главным фигурантом этого дела. Основный удар будет наноситься по совсем другому человеку. И это, согласно информации источников «Страны.ua», будет Савченко, которая в настоящее время находится за границей.

Кроме неё, в подготовке военного переворота на Украине могут обвинить также ряд оппозиционных политиков, с которыми бывшая наводчица контактировала в последние месяцы. В частности, под ударом могут оказаться высокопоставленные офицеры главного управления разведки Минобороны Украины во главе с майором Павлом Баловым. С ним Савченко встречалась около полугода назад. В ходе той встречи, они якобы дали понять депутату, «что патриотически настроенные офицеры» недовольны «коррумпированной властью в стране и при определенных обстоятельствах пообещали помочь свергнуть антинародный режим».

При этом отмечается, что военные якобы попросили Савченко найти человека, который готов доставить для осуществления этого плана оружие с территории ДНР. В ответ народная избранница предложила на эту роль Рубана, который в ноябре 2017 года уже перевёз первую партию оружия из ДНР, а во время попытки провезти вторую партию был задержан.

Ранее сообщалась, что депутат Верховной Рады Надежда Савченко, которую СБУ вызвала на допрос, заявила о своем пребывании в Европейском парламенте в Страсбурге. Любопытно, что сразу несколько украинских политиков выдвинули версию, что Савченко сбежала в Россию. Об этом, например, заявил заместитель главы фракции «Народный фронт» и член Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Андрей Тетерук.

Напомним, накануне генпрокурор «незалежной» Юрий Луценко заявил о том, что Надежда Савченко, осужденная в России по делу об убийстве журналистов в Донбассе и помилованная указом президента РФ, вызвана на допрос в СБУ на 13 марта. Следствие планировало расспросить её по делу руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана, который подозревается в планировании террористических атак в Киеве.