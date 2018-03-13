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Москва, 14.03.2018

Трамп рассказал, за что уволил Тиллерсона

«Expert Online» 2018

Президент США Дональд Трамп рассказал, за что отправил в отставку государственного секретаря Рекса Тиллерсона.

Увольнение своего бывшего соратника Трамп объяснил «расхождением позиций», передаёт сайт газеты «Известия».

При этом Трамп подчеркнул, что на протяжении долгого времени обсуждал с главой внешнеполитического ведомства его отставку.

Между тем Стив Голдштейн, который работал заместителем главы Госдепа утверждает, что для Тиллерсона отставка стала неожиданностью.

«Он не знает, за что его уволили с поста госсекретаря США, а также не обсуждал данный вопрос с главой государства, - цитирует Голдштейна РИА Новости. – Из-за существенного прогресса, достигнутого в сфере национальной безопасности, госсекретарь планировал остаться на своём посту».

Напомним, 13 марта стало известно, что президент США Дональд Трамп отправил в отставку госсекретаря Рекса Тиллерсона. Позже в Белом доме назвали причину увольнения Тиллерсона, объяснив её тем, что что американский лидер хотел сформировать новую команду до начала переговоров с КНДР.

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