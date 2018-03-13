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Москва, 14.03.2018

Реальный эффективный курс рубля снизился в феврале на 1,7%

«Expert Online» 2018

Реальный эффективный курс национальной валюты снизился в феврале 2018 года на 1,7 %.

Об этом говорится в статистической сводке Центробанка РФ «Основные производные показатели динамики обменного курса рубля в январе-феврале 2018 года», передаёт независимый финансовый портал Banki.ru.

По его данным реальный курс рубля к доллару за месяц уменьшился на 0,4%, а к евро – на 1,5%. При этом номинальный эффективный курс рубля к иностранным валютам сократился в феврале по отношению к предыдущему месяцу на 1,5%. При этом номинальный курс рубля к доллару не изменился, а к евро – снизился на 1,9%.

Согласно оценке регулятора, в январе-феврале 2018 года реальный эффективный курс рубля к иностранным валютам уменьшился на 0,6%. Реальный курс рубля к доллару за два месяца вырос на 2,5%, к евро — снизился на 0,4%.

Между тем номинальный эффективный курс рубля к иностранным валютам в январе-феврале уменьшился на 0,4%. А номинальный курс рубля к доллару вырос на 3,1%, к евро – сократился на 1,4%.

Средний номинальный курс доллара за февраль составил 56,81 рубля, с начала года – 56,8 рубля. При этом средний номинальный курс евро в прошлом месяце равнялся 70,31 рубля, за два месяца – 69,65 рубля.

Напомним, эффективный курс рубля рассчитывается в 2018 году на базе курсов валют 38 ключевых торговых партнёров РФ в соответствии с долями этих стран во внешнеторговом обороте нашей страны.

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