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Москва, 14.03.2018

Украина объявила о бойкоте этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени

«Expert Online» 2018

Игорь Жданов – глава Министерства молодежи и спорта Украины – заявил, что биатлонисты «незалежной» не примут участия в девятом этапе Кубка мира по биатлону, который пройдёт в Тюмени с 22 по 25 марта.

Об этом украинский чиновник написал на свой странице в Facebook. По его словам, он встречался с главой Федерации биатлона Украины (ФБУ) Владимиром Брынзаком, в результате чего было принято решение бойкотировать соревнование в России.

При этом он подчеркнул, что государство не имеет права вмешиваться в деятельность спортивных федераций как отдельных неправительственных организаций.

«Но все правила имеют исключения», – резюмировал министр молодёжи и спорта Украины.

Ранее стало известно, что 13 марта Жданов призвал украинских биатлонистов не ехать на этап Кубка мира, который пройдёт в Тюмени. В своём обращении чиновник отмечал, что речь идёт о его собственном взгляде как гражданина на участие в спортивных соревнованиях на территории «страны-агрессора».

Напомним, первыми о бойкоте объявили американские биатлонисты, протестуя против решения Международной федерации биатлона (IBU) сохранить за Россией право на проведение Кубка мира и Кубка IBU. Позже их поддержали спортсмены из Чехии, а также некоторые шведские биатлонисты.

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