Украина готова к запуску ракет в космос «завтра утром»

Украина готова запускать ракеты «хоть завтра утром», для воплощения задуманного не хватает площадки, заявил посол Украины в Австралии Николай Кулинич, на которого ссылается The West Australia. В этой связи Украина предложила Австралии построить космодром. Дипломат заверил, что необходимые знания у Украины есть.

«Мы предлагаем наших людей и наши экспертные знания, а у Австралии есть подходящее место», — цитирует Кулинича РИА новости. Он также заверил, что на реализацию проекта потребуется пять лет.

А материальную часть могли бы взять на себя «частные инвесторы, а также соседние страны и союзники Австралии».

Местом для строительства выбрана площадка недалеко от авиабазы Кертин в Кимберли. Киев считает, что предложение интересно для коммерческих запусков Японии, Сингапуру, Южной Корее и Индонезии.

Стоит отметить, что это вторая попытка Украины построить космодром, первая потерпела крах в Бразилии из-за кризиса в ракетной отрасли на Украине и отсутствия необходимых специалистов и опыта в деле строительства космодромов.

В Австралии также неважно обстоят дела с запусками в космос: с австралийского космодрома в общей сложности выполнено шесть космических стартов, из них четыре аварийных.

Напомним, в конце 2017 года президент Порошенко назвал Украину «великой космической державой». Заявление было приурочено к «историческому событию для независимой Украины» — двадцатилетию полета в космос первого украинского космонавта на борту американского корабля «Колумбия».



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