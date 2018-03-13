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Москва, 14.03.2018

В Белом доме назвали причину увольнения Тиллерсона

«Expert Online» 2018

Представитель Белого дома прокомментировал увольнение с поста главы госдепа Рекса Тиллерсона.

По его словам, перестановки в Госдепе и ЦРУ связаны с тем, что президент США Дональд Трамп хотел сформировать новую команду до начала переговоров с КНДР, передаёт РИА Новости.

Также стало известно, что Трамп попросил Тиллерсона уйти в отставку ещё в прошлую пятницу. Из-за этого госсекретарю пришлось сократить свою поездку по странам Африки и экстренно вернуться в Вашингтон.

Ранее сообщалось, что президент США отправил в отставку главу Госдепа Рекса Тиллерсона. Его приемником стал уже бывший директор ЦРУ Майк Помпео. Между тем, вакантную должность в ЦРУ заняла Джина Хаспел, ранее работавшая заместителем директора службы.

Напомним, Рекс Тиллерсон занимал пост государственного секретаря США с февраля 2017 года.

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