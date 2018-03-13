В ходе планового испытания МБР «Сармат» планируется отработать 50 задач

На космодроме Плесецк идут подготовительные работы очередного броскового испытания новейшей межконтинентальной ракеты «Сармат», сообщил в ходе беседы с журналистами начальник Генштаба генерал Валерий Герасимов, который напомнил, что первые испытания прошли в конце декабря прошлого года.



«В настоящее время на космодроме Плесецк полным ходом осуществляется подготовка очередного броскового испытания», - цитирует Интерфакс военного.

Он также рассказал, что «Сармат» по своим характеристикам превосходит все существующие типы межконтинентальных баллистических ракет.

«При весе более 200 тонн, она имеет укороченный активный участок полета, обладает повышенными возможностями по преодолению противоракетной обороны, способна нести боезаряды большой массы и огромной мощности», — добавил Герасимов.

В свою очередь, командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев сообщил, что перед военными стоит задача в ходе испытаний отработать более 50 задач, которые «позволят подтвердить правильность принятых решений по ракете, системам и агрегатам пусковой установки». Также будет перепроверены режимы предстартовой подготовки и циклограмма пуска, и еще раз подтверждена безопасность конструкции ракеты и ее систем.

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