В Лондоне рассматривают вопрос о проведении кибератак против России

Великобритания в качестве реакции на отравление бывшего разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии рассматривает вопрос о проведении кибератак на российские сайты, сообщает The Times, со ссылкой на собственный источник в британском правительстве.

Ранее о причастности России к отравлению Скрипаля, осужденного в РФ за госизмену, заявила Тереза Мэй, которая призвала российскую сторону до 13 марта текущего года дать «вызывающий доверие ответ».

В противном случае глава правительства Великобритании пригрозила, что Лондон расценит отравление Скрипаля как «противозаконное использование силы со стороны России в отношении Лондона» и, руководствуясь ст. 51 Устава ООН, в которой говорится о «неотъемлемом праве на индивидуальную или коллективную самооборону, если произойдет вооруженное нападение на члена организации», применит санкции в отношении России. Среди средств - «компьютерные вирусы и другие вредоносные программы, направленные против сайта Кремля и медиакомпаний, которые, по мнению Лондона, распространяют «фейковые новости».

Напомним, экс-разведчик ГРУ Скрипаль и его дочь были обнаружены недалеко от своего дома, на скамейке в городе Солсбери без сознания и до сих пор находятся в коме.

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