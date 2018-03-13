В текущем году в России будет закрыто еще 60 банков

В 2018 году могут потерять лицензии еще 60 российских банков. Среди кандидатов на прекращение деятельности - пять банков из топ-50, пишет РБК со ссылкой на исследование аналитиков «Эксперт РА».

По мнению старшего директоар Fitch Ratings Александра Данилова, большая часть запланированных отзывов лицензий придется на мелкие банки.

«Наиболее неустойчивыми будут кэптивные банки со слабым корпоративным управлением, а также банки с повышенной зависимостью бизнеса от одного источника дохода, узкой группы клиентов либо экономической конъюнктуры отдельного региона или отрасли», —говорится в исследовании.

Основными причинами отзыва лицензий стало нарушение банками требований антиотмывочных законов. Также регулятор решил ограничить количество кредитных учреждений, имеющих право выдавать банковские гарантии по государственным контрактам.

Аналитики «Эксперт РА» отмечают, что в банковском секторе примерно четверть финансовых организаций являются неэффективными, что свидетельствует о незавершенности процесса оздоровления данного сегмента.

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