Отставкой Тиллерсона дело не ограничилось

В отставку ушел госсекретарь Рекс Тиллерсон. Его сменит другой близкий соратник президента Дональда Трампа – директор ЦРУ Майк Помпео. А его место займет заместительница, прежде руководившая секретной тюрьмой в Таиланде. Произошла в Белом доме и еще одна, тоже знаковая, но менее замеченная отставка.

Не сошлись характерами

В отставку ушел госсекретарь Рекс Тиллерсон. Его сменит другой близкий соратник президента Дональда Трампа – теперь уже бывший директор ЦРУ Майк Помпео. От нового главы дипломатии США будут ждать ужесточения линии в отношении России.

Во вторник Трамп написал в своем твиттере: «Майк Помпео, директор ЦРУ, станет нашим новым госсекретарем. Он сделает фантастическую работу. Спасибо Рексу Тиллерсону за его работу. Джина Хаспел станет новым директором ЦРУ и первой женщиной, которая займет это место. Поздравления всем им!».

Причину, непосредственно толкнувшую Трампа на эти достаточно сильные кадровые решения, в отношении Тиллерсона сам американский президент объяснил «расхождением позиций». Выбирая госсекретарем успешного бизнесмена, нынешний американский президент, посвятивший, как известно, всю свою жизнь так же бизнесу, должно быть, рассчитывал легко найти с ним общий язык. Но оказалось, что Тиллерсон и Трамп и внешнеполитический курс страны видят по-разному, и в личном плане, что называется, не сработались. Конфликты между двумя высшими государственными чиновниками то и дело становились достоянием прессы. То вдруг выяснится, что Тиллерсон – сторонник заключенной при Бараке Обаме «ядерной сделки» с Ираном, в то время как Трамп выступает за ее пересмотр; то обнаруживалось, что госсекретарь выступает за более мягкую линию в отношении Северной Кореи.

Президенту откровенно не нравилась медлительность Тиллерсона в выборе заместителей и руководителей ключевых департаментов в госдепе. Раздражало его и то, что госсекретарь, подобно, кстати, самому Трампу, никак не мог усвоить, в чем заключаются его полномочия и делал заявления, не относящиеся к его компетенции. Более того, он даже позволял себе комментировать и корректировать слова президента, как было, например, после волнений в Шарлотсвилле. Госсекретарь, похоже, вовсе не испытывал к своему шефу симпатий. Прошлой осенью большой резонанс получил материал телеканала NBC, в котором утверждалось, что Тиллерсон в разговоре с чиновником из Пентагона позволил себе назвать Трампа словом moron, что можно мягко перевести как «болван».

Словом, наблюдатели гадали, когда глава госдепа уйдет: до ближайших промежуточных выборов в конгресс, которые состоятся в ноябре этого года, или после них. Трамп решил не тянуть.

Смена векторов и российский вопрос

Возможно, к числу главных причин, побудивших президента сделать кадровые перестановки именно сейчас, было желание пойти навстречу его оппонентам в конгрессе, с тем, чтобы обвинения в связях с Москвой были поскорее сняты, преданы забвению и не использовались в качестве козыря на промежуточных выборах.

Одной из причин назначения Тиллерсона главой госдепа стали его обширные контакты в России. Но это же обстоятельство играло и против него. Трамп считал, что Тиллерсону, с его обширными знакомствами в кругах российской власти, будет легче найти взаимопонимание с Москвой, столь важное для разрешения многих международных кризисов, беспокоящих Америку. В конгрессе же московские знакомства Тиллерсона воспринимались подозрительно и были дополнительным основанием для критики президента.

Дипломатия с мускулами

Новый глава госдепа Майк Помпео не отягощен грузом сомнительных, с точки зрения противников Трампа, связей в России. Он, будучи бывшим членом парламентского комитета по разведке и активистом «движения чаепития», объединявшего радикальных консерваторов — противников политики Обамы, пользуется репутацией внешнеполитического «ястреба», выступающего за жесткую политику в отношении Москвы. Собственно, так его и представил широкой публике телеканал CNN. В его эфире было заявлено, что США «нужна дипломатия с мускулами», на которую Тиллерсон был не способен.

Очень соответствует представлениям о такой дипломатии и назначение Хаспел главой ЦРУ. Она – кадровый сотрудник этого ведомства, отдавшая работе в нем более тридцати лет. В ее послужном списке – ряд деликатных миссий, в том числе, руководство секретной тюрьмой ЦРУ в Таиланде и контртеррористическим центром, ответственным за поиск и уничтожение Усамы бен Ладена. Резкий контраст с биографией того же Помпео. Он, подобно многим другим директорам ЦРУ, пришел в это ведомство со стороны.

А ведь и это еще не все. Напомним, что менее недели назад ушел в отставку Гэри Кон, экономический советник президента США (директор Национального экономического совета), высокопоставленный выходец из Goldman Sachs. Как подчеркивает агентство Reuters, его решение было принято на фоне введения пошлин на импорт стали и алюминия, которые вызвали резкие протесты по всему миру, в том числе среди ближайших союзников Вашингтона, и дали повод обвинить США в развязывании торговой войны. С его преемником пока ясности нет.

Так что же, в американской внешней политике действительно наступило время «ястребов»? Вполне однозначно утверждать это нельзя. В США представители силовых структур, получив высокие должности в исполнительной власти, далеко не всегда становятся сторонниками жесткой линии и радикальных решений. Очевидно только, что во внешней политике Трампа изменятся акценты. Вместо людей бизнеса, умеющих торговаться и находить контакт с нужными людьми, внешнюю политику страны будут определять знатоки тайных операций. А это может поменять многое, в том числе, в российско-американских отношениях.