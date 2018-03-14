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Москва, 14.03.2018

Ангела Меркель избрана канцлером Германии в четвертый раз

«Expert Online» 2018

Ангела Меркель переизбрана канцлером Германии на четвертый срок. Такое решение сегодня официально поддержали депутаты бундестага: из 688 действительных бюллетеней за канцлера было подано 364. Сторонники Меркель встретили новость продолжительными овациями.

Уроженка Гамбурга занимает высший государственный пост ФРГ с ноября 2005 года. Ранее на четыре срока переизбирался лишь Гельмут Коль, управлявший страной в 1982—1998 годах.

На заседании впервые присутствовали близкие политика, мать Герлинд Кастнер и супруг Иоахим Зауэр.

Напомним, 12 марта лидеры блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) подписали коалиционный договор. Документ ляжет ляжет в основу работы будущего правительства ФРГ.

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