Британия приостанавливает двусторонние связи с РФ

Британские власти в связи с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля приостанавливает двусторонние контакты с Россией, в том числе, отзывает приглашение главе МИД РФ Сергею Лаврову посетить Лондон.

Об этом заявила Тереза Мэй в ходе своего выступления в парламенте, передаёт РИА Новости.

«После этого вопиющего инцидента мы не можем оставлять отношения на прежнем уровне – подчеркнула глава Кабмина Великобритании. – Поэтому мы приостанавливаем все двусторонние контакты на высоком уровне, в том числе отзываем приглашение министру иностранных дел Сергею Лаврову».

Ранее стало известно, что власти Великобритании из-за дела Скрипаля приняли решение выслать 23 российских дипломатов, якобы работавших на спецслужбы РФ.

«Все, кто определен как незаявленные офицеры разведки РФ... У них есть неделя на то, чтобы уехать», - отметила британский премьер Тереза Мэй.

По её словам, это самое крупное единовременное выдворение дипломатов более чем за 30 лет.