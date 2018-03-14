Эксперты в сфере недвижимости назвали самые дорогие районы Москвы

Специалисты, работающие в сфере недвижимости, составили рейтинг московских районов с наиболее дорогим жильём.

ТОП-7 возглавляет Арбат. Цены на жилье и аренду здесь каждый год ползут вверх, а спрос постоянно превышает предложение. Неудивительно, что стоимость квадратного метра на жилую недвижимость на Арбате составляет 512 406 рублей.

На втором месте – район Хамовники (461 375 руб.), на территории которого расположены престижные университеты, школы, гимназии, медицинские учреждения и архитектурные памятники.

В тройке лидеров находится Якиманка (430 445 рублей). Здесь созданы все условия для комфортной жизни и отдыха. На территории района расположены Нескучный сад, Парк культуры имени Горького, центральный дом художника (ЦДХ), государственная Третьяковская галерея, а также западная часть исторического Замоскворечья в пределах Садового кольца.

В ТОП-7 самых дорогих районов российской столицы также вошли: Проспект Вернадского (386 837 руб.), Пресня (378 501 руб.), Тверской район (377 847 руб.) и Замоскворечье (369 432 руб.).