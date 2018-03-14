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Москва, 14.03.2018

Золото ответило повышением в цене на отставку Тиллерсона

«Expert Online» 2018

Стоимость золота в ходе торгов в США 14 марта поднимается на фоне ослабления доллара, вызванного новостями об увольнении госсекретаря США Рекса Тиллерсона.

По состоянию на 8:08 по московскому времени на Нью-Йоркской бирже Comex цена апрельского фьючерса на золото повысилась на 0,08% и достигла цены $ 328,2 за тройскую унцию, пишет Прайм. Индекс доллара опустился на 0,07% до 89,61 пункта.

Напомним, 13 марта президент США Дональд Трамп отправил в отставку госсекретаря Рекса Тиллерсона. Новым кандидатом на эту должность выдвинут директор ЦРУ Майка Помпео. Это не первая крупная отставка в команде Трампа: о намерении уйти в отставку объявила в начале марта экономический советник президента Гэри Кон. Давняя соратница Трампа, директор Белого дома по коммуникациям Хоуп Хикс также приняла подобное решение.

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