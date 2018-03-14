«Газпром» получил неприятный сигнал от Меркель

Энергетическая политика Берлина в ближайшие годы может пойти вразрез с интересами России, как крупнейшего поставщика нефти, газа и угля в Германию, пишет Deutsche Welle.

На днях Ангела Меркель подписала коалиционное соглашение с партией социал-демократов, частью которого является программа глубокого пересмотра энергетической политики ФРГ.

Этот документ, на согласование которого ушло три месяца, был условием создания коалиционного правительства, которое возглавит канцлер Ангела Меркель.

А именно, в документе подробно расписаны шаги по отказу Германии от использования углеводородов в пользу возобновляемой энергетики.

«Уже в ближайшие два года мощности ветропарков на суше и солнечных батарей должны быть увеличены на 8 гигаватт, что эквивалентно строительству 7—8 атомных станций» -, сообщает Deutsche Welle. Одновременно с этим будут строиться морские ветропарки. Однако самым неприятным моментом для «Газпрома» является отсутствие в «программе Меркель» любых упоминаний об энергетическом сотрудничестве с Россией, считают авторы DW, которые при этом указывают на отсутствие прямых сообщений на скорый отказ от российских энергопоставок.

Кроме того, в договоре прописан пункт о скором создании в Германии инфраструктуры для СПГ, что говорит о скором начале строительства терминала по приему сжиженного природного газа. И одним из потенциальных поставщиков СПГ в Германию называются США.

Напомним, сегодня Германия является ключевым потребителем российского трубопроводного газа. В 2017 г. в ФРГ было поставлено 53,4 млрд кубометров голубого топлива, что составляет порядка 27% всех российских поставок в ЕС.

Новости Германии: Бундесвер предвидит распад Европы