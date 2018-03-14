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Москва, 14.03.2018

На Москву обрушится ледяной дождь

«Expert Online» 2018

В Москве 14 марта ожидается ледяной дождь, который может доставить массу неудобств горожанам и гостям российской столицы.

Вчерашняя оттепель в Москве ночью сменилась резким похолоданием. Поэтому утром на дорогах было очень скользко, но это только начало погодных сюрпризов. Уже к вечеру на столицу орушится ледяной дождь, который ближе к полуночи сменится метелью, передаёт РИА Новости.

По данным специалистов центра погоды «Фобос», резкое ухудшение погодных условий ожидается примерно в 18:00 мск - синоптики прогнозируют выпадение осадков в виде ледяного дождя, а также сильный гололёд. При этом непогода начнёт атаковать Москву с западных районов.

Кроме того, в столице из-за усиления ветра объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности. Температура будет держаться в пределах нуля градусов. В области она  составит от 3 градусов мороза до 2 градусов выше нуля.

Между тем столичные власти обратились к жителям Москвы с убедительной просьбой быть особенно внимательными при передвижении в городе.

«Без крайней необходимости призываем не выходить на улицу, поскольку из-за аномальной погоды возможна сильная гололедица», — подчеркнул источник в мэрии.

Напомним, шкала цветовых кодов метеоопасности в России включает четыре уровня. «Зелёный» говорит о том, что опасных явлений не ожидается, «жёлтый» объявляют при потенциально опасных погодных условиях (осадки, грозы, высокие или низкие температуры).

При «оранжевом» уровне погодные условия представляют реальную опасность, а «красный» объявляют в том случае, если погодная аномалия может привести к человеческим жертвам и вызвать серьезный материальный ущерб.

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