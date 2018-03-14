Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Мир
Москва, 14.03.2018

Пекин стремится подменить МВФ

«Expert Online» 2018
  • Пекин стремится подменить МВФ
ТАСС

Китай финансирует проекты в 68 странах Азии, Африки и Европы на 8 триллионов долларов. Больше всего от китайских миллиардов зависят Джибути, Киргизстан, Лаос, Монголия, Пакистан, Таджикистан, Мальдивы и Черногория.

Пекин помогает почти семи десяткам стран на разных континентах осуществлять крупные инфраструктурные проекты на общую сумму 8 трлн долларов, говорится в исследовании американской аналитической некоммерческой организации «Центр глобального развития» (CGD). Аналитики выделили из 68 получателей китайских кредитов и инвестиций восьмерку наиболее уязвимых стран. Это своего рода китайские плацдармы в Юго-Восточной Азии (Лаос), на востоке Африки (Джибути), в Индийском океане (Пакистан и Мальдивы), в Центральной Азии на пересечении важных транспортных и торговых маршрутов, исторически известных как Шелковый путь (Киргизстан, Таджикистан и Монголия) и в Европе (Черногория). В Черногории на китайские деньги строится сеть современных автомобильных дорог, которые помогут улучшить связь с балканскими соседями. В Таджикистане и Киргизстане Пекин финансирует строительство железных и автомобильных дорог, электростанций и крупных газопроводов. Китайские миллиарды станут основным источником финансирования строительства электростанций и важнейшего шоссе между столицей и аэропортом в Монголии. Пекин участвует в финансировании таких же важных инфраструктурных проектов в Лаосе, Пакистане и на Мальдивах.

Несмотря на заверения в «вечной дружбе» китайские миллиарды являются, конечно, не безвозмездной помощью, а инвестициями и кредитами, которые нужно каким-то образом возвращать. Они увеличивают долговую нагрузку на эти страны и усиливают их зависимость от Поднебесной. Например, благодаря китайским кредитам, подсчитали американские аналитики, госдолг Киргизстана увеличится с 62 до 78% от ВВП, а доля Китая в нем вырастет почти вдвое: с 37 до 71%. Еще больше зависимость от Пекина Джибути, места единственной на данный момент военной базы Китая за пределами КНР. Доля Китая в госдолге Джибути и без того очень высокая вырастет с 82 до 91%, утверждают авторы исследования CGD Скотт Моррис, Джон Харли и Гэйлин Портеланс.

В Америке тоже вызывают тревогу быстрый рост американского долга. Правда, там ситуация несколько иная, потому что долг состоит из ценных бумаг Казначейства, принадлежащих Китаю. Китайцы владеют 18% американского госдолга (1,2 трлн долларов), по данным Министерства финансов США.

Конечно, благотворительности в действиях Пекина нет и быть не может. Когда долг достигнет критической точки, к которой он приблизился в разной мере в перечисленных выше восьми странах, правительство КНР станет оказывать огромное влияние на принятие должниками как финансовых, так и политических решений. Естественно, в этом нет ничего нового. Этим же много лет занимаются Международный валютный фонд (МВФ), США и крупные частные кредиторы, которых Китай не без успеха медленно, но верно начинает как бы заменять.

«Правила игры простые,- объясняет Скотт Моррис, который работал в 2009-12 годах заместителем министра финансов США по финансированию развития.- Тот, кому принадлежит большая часть долга, и заказывает музыку».

Еще в двух азиатских странах – Камбодже и Афганистане – в ближайшем будущем, скорее всего, доля китайских миллиардов превысит половину госдолга. Так что со временем восьмерка крупнейших китайских должников может превратиться в десятку.

Влияние Китая на финансы должников видно на примере шриланкийского порта Хамбантота. Коломбо должен был выплатить Пекину свыше 1 млрд долларов в декабре 2017 года. С деньгами, конечно, возникли очень серьезные проблемы. Китайские партнеры согласились реструктуризировать долг. Властям Шри Ланки пришлось отдать в аренду в счет долга китайской компании, кстати, государственной, порт Хамбантоту на 99 лет. И это при том, что в Шри Ланке на долю Китая приходится лишь 12% госдолга. Кстати, эта доля за счет участия Шри Ланки в проекте «Один пояс, один путь» увеличится в полтора раза и достигнет 17%.

Столетняя аренда важного порта, наверняка, выгоднее наличных денег. Но с другой стороны, подобные ситуации ставят Председателя КНР Си Цзиньпина в несколько неловкое положение. Рекламируя гигантский проект, который является его детищем, китайский лидер неоднократно говорил, что он принесет пользу не только Китаю, но и странам, которые будут в нем участвовать. Но это, как минимум, далеко не всегда так, как обещают в Пекине.

В Пакистане, например, китайские проекты уже не раз вызывали протесты в Белуджистане. Особенно недовольны рыбаки из Гвадара, которых из-за расширения и модернизации порта пришлось переселять. Здесь тоже не приходится говорить о взаимной выгоде, потому что, по словам Кайзера Бенгали, бывшего советника по экономике главного министра Белуджистана, 91% доходов от деятельности порта Гвадар будут доставаться Пекину и только 9 – Исламабаду.

Кстати, Бенгали считает, что Пекин фактически осуществляет крупный проект не в Пакистане, а в Китае, поскольку в Гвадаре работают тысячи китайских рабочих. Даже материалы для строительства закупаются не в Пакистане, а привозятся из Китая.

Кроме критиков, которые указывают на стремительный рост госдолга и угрозу суверенитету, у помощи из КНР в странах, получающих китайские кредиты и инвестиции, есть и немало сторонников.

«Я не считаю, что долги приведут к чересчур сильной зависимости от страны-кредитора,- объясняет их позицию, например, монгольский экономист Датпурев Аюшурен.- Долгосрочные проекты могут существенно стимулировать экономическую деятельность. Я полагаю, что польза перевесит риски, если все делать как следует, по уму…»

Напомним, в Пекине обещают увеличить и без того крупные кредиты Монголии до 30 млрд долларов.

Экономическое обозрение. Отношения США и Китая: Китай напомнил США, кто кому банкир

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    «ДПМ на модернизацию: проблемы, необходимость, вызовы»

    20 февраля 2018 года состоялся круглый стол на тему «ДПМ на модернизацию: проблемы, необходимость, вызовы». Организаторы: «Эксперт» совместно с Агентством стратегических инициатив и с секцией по законодательному регулированию энергоэффективности и энергосбережения Экспертного совета Комитета Государственной Думы по энергетики.

    Выигрывает тот, кто знает!

    ​Вся информация в одном месте!

    «ШИНЫ, РТИ и КАУЧУКИ- 2018»

    ​С 24 по 27 апреля соберутся наиболее успешные игроки рынка производства резинотехнических изделий, каучуков, а также шинной промышленности.
    Реклама

    TOP

    1. На Западе появились трезвые оценки послания Путина
      На Западе появились трезвые оценки послания Путина
    2. «Газпром» получил неприятный сигнал от Меркель
      «Газпром» получил неприятный сигнал от Меркель
    3. «Сбежавшая в Россию» Савченко объявилась
      «Сбежавшая в Россию» Савченко объявилась