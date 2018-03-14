Правила выбора входной двери

Обеспечение комфорта в доме зависит от многих факторов, среди которых важнейшую роль играют подержание оптимальной температуры воздуха и защита от проникновения звуков извне. Для достижения данных целей требуется высокое качество шумо- и теплоизоляции входной двери и стен. Изоляция стен чаще всего осуществляется на стадии возведения здания, а вот новая входная дверь может быть установлена в любой момент времени.

От чего зависят шумоизоляционные свойства двери?

Более всего в надежной шумоизоляции нуждаются жильцы квартир, расположенных возле оживленных автомагистралей, железных дорог и аэропортов. Однако жильцы квартир в спальных районах и владельцы частных домов также стремятся к повышению уровня комфорта в своем жилье. Производители дверных конструкций выпускают изделия, рассчитанные на использование в самых разных условиях и на покупателей с самыми разными финансовыми возможностями. Даже модели дверей эконом-класса должны отвечать соответствующим требованиям по шумоизоляции, которые установлены нормативными документами. Благодаря этому достигается необходимый уровень акустического комфорта в жилых помещениях.

Входные двери в квартиру с оптимальными шумоизоляционными свойствами, необходимо выбирать, руководствуясь следующими критериями:

особенности конструкции и геометрические свойства изделия;

вид и свойства материала, из которого изготовлены коробка и полотна (толщина полотна должна составлять не менее ста двадцати пяти миллиметров);

наличие и характеристики уплотнителя и наполнителя;

наличие и особенности порога;

точность подгона сопрягаемых деталей и число уплотнительных контуров (чем оно выше, тем лучше свойства двери);

качество установки двери.

Материалы, используемые для изготовления входных дверей

Чаще всего входные двери изготавливаются из древесины и стали. Эксплуатационные свойства готовых изделий зависят от особенностей обоих этих материалов. Звукоизоляционные параметры древесины, используемой для изготовления дверей, достигают тридцати двух децибел. Такими свойствами обладают ясень, вишня, орех, дуб, хвойные породы. Решение о выборе наиболее подходящего варианта принимается в соответствии со вкусами и финансовыми возможностями покупателя. Характеристики дверного полотна напрямую зависят от его толщины. Дополнительная отделка деревянной входной двери натуральным шпоном улучшает ее шумоизоляционные и эстетические свойства.

Самым распространенным вариантом в настоящее время является входная дверь из стали. Особенности ее конструкции обеспечивают высокие эксплуатационные свойства при условии использования качественного металла и выполнения технологических норм. На первом стадии изготовления сваривается стальной каркас, в который затем помещаются утеплитель и звукоизолирующий материал. Нередко в данных целях используются не два разных материала, а один, который обеспечивает как тепло-, так и шумоизоляцию. Для придания входным дверям необходимого уровня шумоизоляционных свойств применяются разные материалы. Чаще всего в данных целях используются минеральная вата, пенопласт и полиуретан. Китайские производители отдают предпочтение гофрокартону. Но для российских реалий этот вариант не годится, поскольку его утепляющие характеристики невысоки, и в зимнее время в доме будет холодно, хотя и тихо.

Минеральная вата является наилучшим шумоизолирующим материалом по критерию цена/качество. Ее волокнистая структура обеспечивает поглощение внешних звуков и предотвращает выход тепла из помещения наружу. Недостаток этого материала состоит в возможных сложностях, возникающих при его укладке в процессе изготовления дверного полотна. Для сохранения первоначального расположения минеральной ваты внутри конструкции необходимо сделать дополнительные перегородки, без которых она спустя некоторое время осыплется. Проверить правильность размещения минеральной ваты при покупке без вскрытия полотна невозможно.

Наибольшей популярностью пользуются входные двери, в которых в качестве звукоизолирующего материала применяется пенопласт. Он имеет очень небольшую массу, а потому не требует использования специальной фурнитуры и усложнения конструкции дверной коробки. Кроме того, пенопласт жесткий, поэтому с течением времени его эксплуатационные свойства остаются неизменными. Недостатками пенопласта являются его горючесть и способность испускать в процессе горения вредные вещества.

Данных недостатков лишен полиуретан. Однако стоимость этого материала намного выше. По этой причине он используется для изоляции дверных конструкций в элитных коттеджах, а не в дачных домах.

Помимо материала, размещаемого внутри металлического каркаса, шумоизолирующие свойства входной двери можно улучшить при помощи отделочных материалов. А от механических повреждений дверь убережет порошковое напыление.