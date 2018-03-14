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Москва, 14.03.2018

«Премия за хаос»: курс доллара отреагировал на новости из Белого дома

«Expert Online» 2018
  • «Премия за хаос»: курс доллара отреагировал на новости из Белого дома
DPA/TASS

Курс доллара в среду продолжает снижение к основным валютам, отыгрывая отставку главы Госдепа США Рекса Тиллерсона.

Курс евро к доллару растет до 1,2407 доллара за евро, курс доллара к иене снижался до 106,48 иены за доллар со 106,58 иены на предыдущем закрытии. Индекс доллара продолжает снижение - до 89,62 пункта, сразу после новостей об отставке Тиллерсона индекс потерял в моменте 0,24%.

Во вторник президент США Дональд Трамп сообщил, что новым государственным секретарем вместо Рекса Тиллерсона будет Майк Помпео, который до этого времени возглавлял ЦРУ. Это не первая крупная отставка в команде Трампа - в начале марта о планах уйти заявил экономический советник президента Гэри Кон, а до него аналогичное решение приняла давняя соратница Трампа, директор Белого дома по коммуникациям Хоуп Хикс.

«Трамп просто отказался еще от одного голоса разума, - прокомментировал кадровые перестановки аналитик Кейт Андервуд для CNBC. «Трейдеры воспользовались новыми опасениями по поводу тарифов (протекционизма Трампа) и подтолкнули доллар к снижению».

"Уход Рекса Тиллерсона показывает, что протекционистская политика Трампа не является просто политическим шоу, - говорит аналитик ING Bank Вирадж Пател. Усиливаются риски, что торговая и оборонная политика США станет более жесткой, отставки в американской администрации ослабляют курс доллара из-за «премии за хаос в Белом доме», - резюмирует эксперт.

Новости появились после выхода статистики по инфляции в США, которая совпала с прогнозами экспертов - рост потребительских цен в стране за февраль составил 2,2% в годовом выражении и 0,2% в месячном. В январе инфляция составляла 2,1% в годовом выражении, в месячном выражении рост цен составлял 0,5%.

Эти данные снижают вероятность четырехкратного повышения ставки ФРС США и, следовательно, имею понижающее воздействие на курс доллара.

Курс доллара на открытии торгов в среду 14 марта повышался на 2 копейки - до 57,04 рубля, курс евро - на 6 копеек, до 70,72 рубля

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