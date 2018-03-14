Запад счел «дерзкий митинг» Путина в Крыму вызовом Брюсселю

Действующий президент России и кандидат в президенты на предстоящих выборах Владимир Путин 14 марта совершит свою последнюю перед выборами поездку в Крым и Севастополь, где примет участие в многотысячном митинге. Это второе подобного рода мероприятие в ходе предвыборной кампании президента России. Информацию о поездке уже подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Владимир Путин завершает свою предвыборную кампанию "дерзким митингом" в Крыму. Президент России таким образом решил еще раз уязвить Брюссель», - пишет The Times.

Авторы материала считают, что поездка в «аннексированный», по их выражению, Крым, можно считать выпадом в сторону Брюсселя за санкции, и напоминают недавний ответ Путина в новом документальном фильме об обстоятельствах, при которых Россия может вернуть Крым Украине. Путин тогда ответил: «Нет таких обстоятельств и не будет никогда».

Издание также напоминает, что президентские выборы, которые пройдут в России в это воскресенье, совпадают по дате с годовщиной вхождения Крыма в состав Российской Федерации, а накануне по телевидению России будет показан фильм «Крым». Кино посвящено событиям на полуострове в марте 2014 года.

Напомним, сегодня президент России Владимир Путин совершит последнюю перед выборами поездку по регионам России. Глава государства посетит Крым, где произведет, как ожидается, ряд назначений. Завершится избирательная компания митингом в Севастополе.

Выборы 2018. Новости дня: Царь-выборы