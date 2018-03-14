Путин приехал на Крымский мост

Глава российского государства Владимир Путин прибыл на Крымский пост.

В эти минуты он общается со строителями, которые продолжают работу по возведению моста, передаёт РИА Новости.

Кроме того, отмечается, что президент РФ осмотрит готовый участок автодорожной части моста, после чего отправиться в Симферополь, чтобы ​посетить новый аэровокзальный комплекс аэропорта. Затем он приедет в Севастополь, где пообщается с представителями общественности.

Напомним, 16 марта 2014 года в Крыму прошёл референдум, на котором почти местных жителей проголосовали за воссоединение полуострова с Россией.

17 марта Верховный Совет Автономной Республики Крым провозгласил Крым независимым суверенным государством и подписал с Россией договор о вхождении в состав РФ.

18 марта президент РФ Владимир Путин внёс в Федеральное Собрание закон о принятии в состав России двух новых субъектов — республики Крым и города Севастополь.