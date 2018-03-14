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Москва, 14.03.2018

Россия занимает второе место по медальному зачету на Паралимпийских играх

«Expert Online» 2018
  • Россия занимает второе место по медальному зачету на Паралимпийских играх

На XII Паралимпийских зимних играх 2018 года по количеству медалей Россия с 17 наградами расположилась на втором месте медального зачета. В копилке нашей сборной уже шесть золотых, семь серебряных, а также четыре бронзовые медали. Среди паралимпийцев из России отличились биатлонисты и лыжники.  В горных лыжах серебро и золото России принес Алексей Бугаев. Бронзу завоевал Валерий Редкозубов. В биатлоне золото в копилку сборной положили Екатерина Румянцева и Михалина Лысова. Из-за допингового скандала наша сборная значится в медальном зачете как NPA — «нейтральные паралимпийские атлеты».

Лидирует в медальном зачете к шестому дню соревнований сборная США. Всего У американцев 21 награда: 8 золотых, 7 серебряных, а также 6 бронзовых медалей. Замыкает тройку лидеров Словения с 9 медалями. У страны 6 золотых, 2 серебряные и 1 бронзовая медалей.

Напомним, Паралимпийские игры открылись 9 марта в Пхенчхане и продлятся 10 дней, до 18 марта. Всего будет разыграно 240 медалей.

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