Россия сообщила, когда даст ответ по делу Скрипаля

Россия не ответила на ультиматум Лондона, который был объявлен в связи отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Его срок истек в полночь по лондонскому времени.

«Россия не будет отвечать на ультиматум Лондона до тех пор, пока не получит образцы химического вещества», — приводит агентство Reuters слова пресс-секретаря посольства России в Лондоне.

Ранее посол Великобритании был вызван в МИД России. Английскому дипломату был заявлен решительный протест в связи с прозвучавшими в адрес России обвинениями.

Напомним, премьер-министр Британии Тереза Мэй потребовала от Москвы предоставить «вызывающие доверие доказательства» о непричастности России к отравлению бывшего агента ГРУ, который был отравлен боевым веществом времен СССР под кодовым названием «Новичок».

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