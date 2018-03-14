Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Москва, 14.03.2018

Россия сообщила, когда даст ответ по делу Скрипаля

«Expert Online» 2018

Россия не ответила на ультиматум Лондона, который был объявлен в связи отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Его срок истек в полночь по лондонскому времени.

«Россия не будет отвечать на ультиматум Лондона до тех пор, пока не получит образцы химического вещества», — приводит агентство Reuters слова пресс-секретаря посольства России в Лондоне.

Ранее посол Великобритании был вызван в МИД России. Английскому дипломату был заявлен решительный протест в связи с прозвучавшими в адрес России обвинениями.

Напомним, премьер-министр Британии Тереза Мэй потребовала от Москвы предоставить «вызывающие доверие доказательства» о непричастности России к отравлению бывшего агента ГРУ, который  был отравлен боевым веществом времен СССР под кодовым названием «Новичок».

Новости и информация о Сергее Скрипале: Шпион, который хотел квартиру

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    «ДПМ на модернизацию: проблемы, необходимость, вызовы»

    20 февраля 2018 года состоялся круглый стол на тему «ДПМ на модернизацию: проблемы, необходимость, вызовы». Организаторы: «Эксперт» совместно с Агентством стратегических инициатив и с секцией по законодательному регулированию энергоэффективности и энергосбережения Экспертного совета Комитета Государственной Думы по энергетики.

    Выигрывает тот, кто знает!

    ​Вся информация в одном месте!

    «ШИНЫ, РТИ и КАУЧУКИ- 2018»

    ​С 24 по 27 апреля соберутся наиболее успешные игроки рынка производства резинотехнических изделий, каучуков, а также шинной промышленности.
    Реклама

    TOP

    1. На Западе появились трезвые оценки послания Путина
      На Западе появились трезвые оценки послания Путина
    2. «Газпром» получил неприятный сигнал от Меркель
      «Газпром» получил неприятный сигнал от Меркель
    3. «Сбежавшая в Россию» Савченко объявилась
      «Сбежавшая в Россию» Савченко объявилась