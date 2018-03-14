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Москва, 15.03.2018

Рубль не отреагировал на заявление Мэй о высылке российских дипломатов

«Expert Online» 2018

Курс национальной валюты практически никак не отреагировал на заявление британского премьера Терезы Мэй о введения санкций против России, в частности высылку 23 российских дипломатов, в ответ на отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Так, американский доллар по отношению к рублю в среду с момента открытия торгов колебался в диапазоне 57,0675 - 56,7625 руб. за один долл., свидетельствуют данные Московской биржи.

В 17:03 мск «зелёный» опустился до 56,93 руб. В свою очередь курс евро потерял 20 коп., торгуясь на уровне 70,45 руб.

Между тем, индексы Мосбиржи и РТС усилили падение на заявлениях Мэй до 1,17-1,43% - 2292,25 пункта и 1267,44 пункта соответственно.

Ранее стало известно, что Мэй объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов, якобы являющихся представителями спецслужб, отмене визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Лондон и отказе британских чиновников и членов королевской семьи от посещения ЧМ-2018 по футболу, который этим летом пройдёт в России.

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