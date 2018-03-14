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Москва, 15.03.2018

Британия объявила «ответные меры» против России

«Expert Online» 2018
  • Британия объявила «ответные меры» против России
PA Images\TASS

Великобритания официально обвинила Москву в причастности к попытке убийства бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Такой вывод в Лондоне сделали на основании того, что бывший сотрудник российской военной разведки, получивший убежище в Соединенном Королевстве, был якобы отравлен веществом, которое разрабатывалось ещё в СССР.

Тереза Мэй – глава Кабинета министров Великобритании – в ходе своего выступления в парламенте страны заявила, что Россия не предоставила никакого объяснения в связи с отравлением Скрипалей в английском Солсбери.

Поэтому, по словам британского премьера, у Великобритании нет никаких других вариантов кроме как признать покушение на Скрипалей незаконным применением силы со стороны РФ. При этом Мэй подчеркнула, что власти РФ ответили с «сарказмом и отрицанием» на ранее объявленный ультиматум с требованием объяснить инцидент в Солсбери.

В ответ на отравление Скрипалей нервно-паралитическим веществом военного назначения «Новичок», который был синтезирован ещё в 70-е годы прошлого века в СССР, Мэй объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов, якобы являющихся представителями спецслужб РФ, отмене визита Сергея Лаврова в Лондон и отказе британских чиновников и членов королевской семьи, среди которых числился в том числе принц Гарри, от посещения ЧМ-2018 по футболу в России.

Кроме того, Мэй объявила об усилении проверок частных авиарейсов из нашей страны. Помимо этого, МИД Великобритании из-за отравления Скрипалей созывает экстренное заседания Совета безопасности ООН.

Также премьер-министр заявила, что существует некий закрытый документ, в котором прописан ряд ограничительных мер против нашей страны. Согласно информации британский СМИ, в этом документе могут быть даны распоряжения правоохранительным структурам Великобритании провести проверку банковских счетов и недвижимости целого ряда российских бизнесменов, которые проживают и работают в Великобритании.

Британское правительство почти наверняка примет и новый санкционный список, аналогичный известному «списку Магнитского». Его детали также могут находиться в закрытой части ограничительных мер против нашей страны.

Мэй при этом подчеркнула, что многие россияне проживают в Великобритании и вносят позитивный вклад в британское общество. Поэтому она выразила сожаление, что "руководство России решилось на применение силы".

В свою очередь посольство РФ в Лондоне назвало враждебным, неприемлемым, необоснованным и недальновидным решение Великобритании выслать 23 российских дипломата. В заявлении посольства отмечается, что МИД Великобритании официально уведомило посла РФ в Лондоне Александра Яковенко о решении объявить 23 дипломатов персонами нон грата.

Между тем, Алексей Чепа – заместитель председателя комитета по международным делам нижней палаты российского парламента – прокомментировал выступление главы Кабмина Великобритании Терезы Мэй в британском парламенте.

По словам Чепы, высылка 23 российских дипломатов, а также разрыв двусторонних связей между Великобританией и РФ – большая политическая ошибка.

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