В Евросоюзе фактически появился центр сопротивления центральной власти в лице Будапешта и Варшавы. Объединиться в настоящий союз полякам и венграм, мешает Россия, к которой они относятся по-разному.

Венгрия и Польша последние годы энергично защищают друг друга, когда Еврокомиссия обвиняет их в многочисленных грехах, главным из которых в Брюсселе считают наступление на демократию.

Особенно заметно это было в минувший четверг, на встрече в Брюсселе Президента ЕК Жана-Клода Юнкера с премьер-министром Польши Матеушем Моравески. Глава польского правительства попытался прогнать тревоги собеседника и Еврокомиссии относительно независимости польских судов. Этот вопрос сейчас является главной претензией Брюсселя к Варшаве. В декабре прошлого года ЕК впервые в истории Евросоюза задействовала против Польши седьмую статью устава организации, которую называют «ядерным выбором». Варшаву могут лишить права голоса в объединенной Европе, если она не выполнит требования европейских властей до 20 марта, и применить финансовые санкции.

Судя по тому, как себя вел и что говорил Матеуш Моравески, шансов на капитуляцию Варшавы нет. Польский премьер вручил собеседнику 96-страничный документ, содержащий недвусмысленное предупреждение еврочиновникам. Если ЕК будет продолжать настаивать на отмене в Польше судебной реформы, угрожают поляки, то это приведет к плачевным последствиям для всего Евросоюза - резко усилятся популисты, которые стремятся к его развалу.

Вызывающее поведение для Польши довольно рискованно, потому что хор еврочиновников, призывающих наказать строптивых поляков в том числе и уменьшением дотаций, постоянно растет. Угроза серьезная, потому что Польша – крупнейший получатель дотаций среди 28 членов ЕС. Однако это, похоже, единственное, что может сделать Брюссель, потому что безусловная поддержка Венгрии не позволит Еврокомиссии использовать статью 7.

Представитель правительства Венгрии Золтан Ковач недавно заявил в интервью венгерской радиостанции NPR, что его шеф Виктор Орбан наложит вето на любую попытку Жана-Клода Юнкера ввести любые санкции против Польши. 20 февраля польскую позицию Будапешта официально поддержал парламент Венгрии.

Орбан со своими польскими коллегами делают демонстративные шаги, чтобы показать единство двух восточноевропейских стран. 3 января только что назначенный польский премьер совершил свой первый рабочий визит. Как нетрудно догадаться, он отправился в Будапешт, хотя от него ждали поездки в Брюссель, чтобы попытаться уладить противоречия с ЕК.

На совместной пресс-конференции Орбан и Моравески критиковали Брюссель за политику в отношении мигрантов. Они также подчеркнули важность польско-венгерских отношений.

«Дружба с Польшей будет и впредь краеугольным камнем в европейской политике Венгрии»,- заявил Виктор Орбан.

Матеуш Моравески добавил, что они с Орбаном занимают одинаковую позицию на грядущих переговорах по следующему семилетнему бюджету Евросоюза.

«Страны, которые думают одинаково, как Польша и Венгрия, могут вместе положительно влиять на будущее Европы»,- сказал он.

Для Брюсселя появление центра сопротивления внутри ЕС пришло в очень неподходящее время. Брюссель во главе с Францией и Германией пытается усилить европейскую интеграцию в экономике и политике. Еврочиновники хотят выработать миграционную политику и следующий долгосрочный бюджет.

Несмотря на то, что Польша значительно больше Венгрии и обладает куда большим политическим и экономическим весом, именно поляки в силу обстоятельств сейчас особенно нуждаются в этой дружбе. Поляки учатся тактике борьбы с бюрократами из Брюсселя у венгерского премьера, у которого в этом отношении богатый опыт.

Польско-венгерской идиллии мешает только национализм, в последние годы очень громко заявивший о себе во всей Европе. Если быть точнее, то единственной ложкой дегтя в бочке меда польско-венгерской дружбы, похоже, является Москва.

Виктор Орбан пытается улучшить отношения с Россией главным образом по экономическим соображениям. Он неоднократно призывал к отмене антироссийских санкций, которые очень дорого обошлись его стране. При этом, однако, он для сохранения европейского единства регулярно голосует за их продление.

У Варшавы отношение к России диаметрально противоположное. В Польше Москву называют главной угрозой безопасности объединенной Европы. Поляки призывают Евросоюз ослабить зависимость от России в сфере экономики и особенно российского газа.