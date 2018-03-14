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Москва, 14.03.2018

Стало известно, какие санкции будут применены к России из-за дела Скрипаля

«Expert Online» 2018
  • Стало известно, какие санкции будут применены к России из-за дела Скрипаля
AP/TASS

Из Лондона приходят первые сообщения о том, какие меры будут приняты к России, которую премьер-министр Великобритании Тереза Мэй безо всяких на то основания обвинила в причастности к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаляи его дочери нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным ещё в СССР.

По данным BBC, из-за дела Скрипаля МИД Великобритании созывает экстренного заседания Совета безопасности ООН. В свою очередь телеканал Sky News со ссылкой на неназванные источники утверждает, что британский премьер Тереза Мэй 14 марта объявит о высылке из  страны российских дипломатов.

По версии газеты The Guardian, самый жёсткий вариант ответа будет выглядеть следующим образом: Великобритания может пойти на высылку российских дипломатов, объявить бойкот ЧМ-2018 по футболу, отозвать лицензию на телевещание у телеканала RT, опубликовать информацию о банковских счетах и активах российских политиков и бизнесменов, арестовать эти средства, отключить Россию от системы обмена банковской информацией SWIFT.

Кроме того, Великобритания может, апеллируя к 5-й статье устава НАТО, потребовать от других стран-участников Североатлантического альянса нарастить свое военное присутствие у границ России и включить РФ в список «стран-пособников терроризма».

Также эксперты считают, что британское правительство почти наверняка примет новый санкционный список, аналогичный известному «списку Магнитского»

В эти минуты Мэй начинает свое выступление в британском парламенте.

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