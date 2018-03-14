Страны НАТО охотно покупают вооружение из России несмотря на санкции

Несмотря на «беспрецедентное санкционное давление» давление со стороны Запада и США, объём экспорта вооружения в 2017 году превысил запланированные показатели. Об этом заявил помощник Президента России по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин. Его высказывание приводит газета «Красная звезда».

«План этот, говоря старым советским языком, не просто выполнен, а немножко даже перевыполнен», – цитирует издание чиновника, который сообщил, что планировалось реализовать оружия на сумму порядка 15 млрд долларов. Окончательная сумма, полученная за экспорт вооружения, не называется.

В списке активных заказчиков российского вооружения присутствуют правительства стран-участниц НАТО.

Турция подписала контракт на поставку в интересах национальной ПВО зенитной ракетной системы С-400 «Триумф» на общую сумму 2,5 млрд долларов. Первоначально первые поставки были намечены на начало 2020 года, но Россия сократила сроки по просьбе турецкой стороны.

По словам Кожина, контракты пролонгированы с Чехией и Болгарией «по авиационно-вертолётной технике», с Сербией, куда в 2017 году были поставлены российские многоцелевые истребители МиГ-29, а также заключаются новые договоры по военно-техническому сотрудничеству со странами НАТО в Восточной и Южной Европе.

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