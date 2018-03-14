Заявление Тиллерсона по России привело в ярость Белый дом

Президент США Дональд Трамп во вторник отправил в отставку госсекретаря Рекса Тиллерсона, предложив на его должность директора ЦРУ Майка Помпео. Американские СМИ высказывают разные версии решения американского лидера. Одной из главных причин, по мнению New York Times, стала "слишком мягкая позиция" Тиллерсона по Северной Корее, Ирану, России и Сирии.

По словам чиновников Белого дома, которые приводит издание, Тиллерсон часто не соглашался с Трампом и его администрацией по этим и другим вопросам.

Порой он просто отказывался подчиняться Белому дому. Одним из таких случаев стали его комментарии по поводу отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери. Как отмечают источники NYT, администрация Трампа крайне осторожно реагировала на сообщения о том, что Россия стоит за покушением на Скрипаля в Великобритании.

Однако Тиллерсон заявил, что отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери "явно идет из России". Он назвал отравление "возмутительным актом", который "спровоцирует ответную реакцию". При этом он отметил, что не знает, вовлечено ли каким-то образом в это российское правительство.

Его заявление привело в ярость Белый дом, который тщательно прорабатывал свою позицию по этому вопросу с юристами из Госдепа. При этом администрация Трампа находилась в тесном взаимодействии с премьер-министром Великобоитании Терезой Мэй. Однако после слов Тиллерсона получилось так, что Белый дом признал ответственность России, но не стал на это жестко реагировать.

Позже бывший госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе прощального боифинга в Госдепе заявил, что изоляция России не соответствует ничьим интересам. Вместе с тем, по словаv Тиллерсона, сама Россия виновата в том, что такой сценарий может реализоваться.

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