Трамп нашел, чем ответить на новое оружие России

Американский Президент Дональд Трамп сделал заявление, что у страны в скором времени появится новый род войск — космические войска.

«Моя новая национальная стратегия по космосу признает, что в космическом пространстве могут осуществляться боевые действия, как и на земле, в воздухе и в воде», — приводит РИА новости высказывание Трампа в ходе выступления перед пехотинцами на военно-воздушной базе Мирамар.

Американский лидер сообщил, что в последнее время он «пришел к выводу, что идея отличная», хотя ранее и не воспринял ее серьезно. По его словам, в новой оборонной стратегии США космическое пространство является зоной военных действий.

«У нас есть военно-воздушные силы, и у нас появятся космические силы. У нас есть сухопутные войска, есть флот», — заявил Трамп.

Военные эксперты на Западе связывают подобную решимость с появление в России принципиально новых видов вооружения, способных игнорировать систему ПРО.

Напомним, ранее начальник штаба ВВС США Дэвид Гольдфейн также заявил, что Америка должна добиваться превосходства в космическом пространстве.

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