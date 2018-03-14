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Москва, 15.03.2018

В Германии неизвестный напал на Ангелу Меркель

«Expert Online» 2018

Днём 14 марта неизвестный мужчина напал на канцлера Германии Ангелу Меркель.

Инцидент произошёл возле здания немецкого парламента, передаёт Die Welt.

По данным издания, мужчина бросился к Меркель, когда она вышла из Бундестага, где проходило голосование.

Отмечается, что злоумышленник попытался толкнуть канцлера, что-то громко кричал. После чего его задержали сотрудники правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что Ангела Меркель была переизбрана канцлером ФРГ на четвёртый срок. Такое решение сегодня официально поддержали депутаты Бундестага: из 688 действительных бюллетеней за канцлера было подано 364.

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